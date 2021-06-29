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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341>
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 09:37

Спасибо за коммент по Албании

  Hotab написав:В Албании по мнению многих людей самые красивые пляжи в Европе. И как раз для пляжного отдыха 37 градусов - отличный вариант. )))


Не, ИМХО слишком жарко, разве что там воздух сухой.
Впрочем разные люди по разному на жару реагируют.
Так что все относительно.

p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.
Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:06

  yama написав:Hotab хороший фильм рекомендую если не видели :mrgreen:


"Гений"?

p.s. На совковые и современные Российские фильмы у многих аллергия.
Пытаться понять у аллергиков причину сложно, они сразу про Грады и Вату говорят :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 10:12

  justit написав:Спасибо за коммент по Албании

  Hotab написав:В Албании по мнению многих людей самые красивые пляжи в Европе. И как раз для пляжного отдыха 37 градусов - отличный вариант. )))


Не, ИМХО слишком жарко, разве что там воздух сухой.
Впрочем разные люди по разному на жару реагируют.
Так что все относительно.


p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.
Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)


Нуууу. На пляже под зонтом и с морем любая жара не проблема.
И таки да, если я в форме (нередко даже рукава не подкатаны) и берцах (а до вора Петра они были одни на лето и зиму) нормально себя чувствовал в любую жару, то....
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:01

Re: Эпидемия коронавируса в мире

- Моня, ви таки маски еще шьете?
- Ви што, Сема? Это ж вчерашний день!
Вакцину варим!

- Моня, ви все еще варите вакцину?
- Вчерашний день, Сёма! Справки о мед.отводе продаем.

- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сема! Это религия!!!
- ?
- Ви можете верить, можете не верить. Но обряды надо соблюдать.
чик
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:22

https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/astrazenecas-india-vaccine-partner-seeking-eu-travel-resolution-2021-06-28/

В общем... отдыхайте в Албании, Турции и Египте со своим Ковишилдом.
Хрен ЕС разрешит индусам к себе приезжать, пока Дельта штамм гуляет.
Надо было Пфайзер выцыганивать любыми путями.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:23

  justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.
Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)

В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках :) .
Просто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:p.s. На совковые и современные Российские фильмы у многих аллергия.
Пытаться понять у аллергиков причину сложно, они сразу про Грады и Вату говорят

Примітивні зйомки та дуже посередкована гра акторів
До речі самі росіяни на свої витвори блюють досить почитати їх коменти на торентах ( і відають перевагу закордоним творам)
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:39

  kluychkooleg написав:https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/astrazenecas-india-vaccine-partner-seeking-eu-travel-resolution-2021-06-28/

В общем... отдыхайте в Албании, Турции и Египте со своим Ковишилдом.
Хрен ЕС разрешит индусам к себе приезжать, пока Дельта штамм гуляет.
Надо было Пфайзер выцыганивать любыми путями.

Дельта плюс в Албании, Турции и Египте превращается в дельта минус :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 16:53

  чик написав:- Моня, а коронавирус - это эпидэмия или таки политика?
- Что ви, Сема! Это религия!!!
- ?
- Ви можете верить, можете не верить. Но обряды надо соблюдать.

о том, что ношение маски имеют все признаки религиозного обряда на Ютубе говорили ещё в прошлом году... :mrgreen:

Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:09

  justit написав:
  fler написав:Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.

Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает :roll:


Выплаты производятся только в случае смерти медработника.
Так что это "интересно" только его родственникам :(

ну больничный же соцтрах вам выплачивает :?:
Ромасик
 
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