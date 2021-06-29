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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3338333933403341 Додано: Вів 29 чер, 2021 17:45 Starikan написав: justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.

Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба) p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)

В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках .

Просто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки. В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстукахПросто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки.

Стиль одежды действительно изменился.

Но, честно говоря, не помню такой жары (30+) в 70-е.

А с другой стороны, человек ко всему привыкает. Помню, в 72 приехал в Ереван, весь август подыхал в форме от жары. В 73 уже было намного легче. А в отпуске в Харькове ходил в кителе и галстуке, мама уговаривала одеть рубашку с коротким рукавом, а я отвечал, что не жарко (при 25-27°). И, действительно, было вполне нормально. Стиль одежды действительно изменился.Но, честно говоря, не помню такой жары (30+) в 70-е.А с другой стороны, человек ко всему привыкает. Помню, в 72 приехал в Ереван, весь август подыхал в форме от жары. В 73 уже было намного легче. А в отпуске в Харькове ходил в кителе и галстуке, мама уговаривала одеть рубашку с коротким рукавом, а я отвечал, что не жарко (при 25-27°). И, действительно, было вполне нормально. ЛАД 2 Повідомлень: 18986 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4775 раз. Подякували: 4426 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50 Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.



1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.

Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.



2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).



Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.



Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.



И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.

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Форумчанин року Повідомлень: 14816 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8048 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3338333933403341 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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