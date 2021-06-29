Starikan написав:
В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках .
Просто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки.
Стиль одежды действительно изменился.
Но, честно говоря, не помню такой жары (30+) в 70-е.
А с другой стороны, человек ко всему привыкает. Помню, в 72 приехал в Ереван, весь август подыхал в форме от жары. В 73 уже было намного легче. А в отпуске в Харькове ходил в кителе и галстуке, мама уговаривала одеть рубашку с коротким рукавом, а я отвечал, что не жарко (при 25-27°). И, действительно, было вполне нормально.