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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:45

  Starikan написав:
  justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.
Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)

В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках :) .
Просто в 70х стиль одежды радикально изменился. Революция 68го, хиппи и т.д. Яппи посопротивлялись, но все же перешли на футболки, джинсы и кроссовки.

Стиль одежды действительно изменился.
Но, честно говоря, не помню такой жары (30+) в 70-е.
А с другой стороны, человек ко всему привыкает. Помню, в 72 приехал в Ереван, весь август подыхал в форме от жары. В 73 уже было намного легче. А в отпуске в Харькове ходил в кителе и галстуке, мама уговаривала одеть рубашку с коротким рукавом, а я отвечал, что не жарко (при 25-27°). И, действительно, было вполне нормально.
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50

Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.

2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).

Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.

Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
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  #<1 ... 3338333933403341
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