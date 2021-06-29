Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.
1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.
2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).
Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.
Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.
И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником ))) каждый день такие новости о "политике Киева" - вторая умиляющая слух формулировка ))) А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))