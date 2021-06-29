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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50

Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.

2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).

Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.

Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:22

  Вкладчик1234 написав:
Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.

2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).

Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.

Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником ))) каждый день такие новости о "политике Киева" - вторая умиляющая слух формулировка )))
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:29

Вкладчик1234 , поплачь, если не сможешь не плакать. Мои соболезнования.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:06

  stm написав:......
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))

Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.
Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом. :)
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  #<1 ... 3338333933403341
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