Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.
1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.
2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).
Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.
Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.
И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
В США назвали Украину опасным и недостойным союзником ))) каждый день такие новости о "политике Киева" - вторая умиляющая слух формулировка ))) А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))
stm написав:...... А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))
Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак. Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом.
Как харьковский патриот, которого ущемляют по языковому признаку Вы должны ждать Спутник и ругать обязательно Киевскую хунту и вспоминать как хорошо было при Сталине. Страна.юа так и пишет. А тут взять спокойно и пойти в пункт вакцинации... А вдруг Пфайзер? А вдруг Астразейнека? Виз Вам ведь в ЕС не надо... И начнёт могучий русский единый народ думать что плюшек больше дают не там где ТВ о победах вещает... )))
Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.
1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу. Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения. ... Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.
И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
Почему-то не вижу осуждения вакцинациям от болезней соотв. вакцинами, начиная чуть ли с новорожденных. На вакцинах от коронавируса свет клином сошелся? Или от других вакцин не было тяжелых случаев, заболеваний после вакцинаций, смертей наконец?
О том, что эти ограничения для людей давным-давно установлены Законами и др. документами Украины уже приводил примеры (в частности недопущение невакцинированных к учебе и дошкольным учреждениям в Украине действует уже почти 37 лет): Эпидемия коронавируса в мире
И еще.
10 Diseases That Are Almost History Thanks To Vaccines (10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам) 1. Polio (Полиомиелит ) 2. Smallpox (Оспа) 3. Mumps (Свинка) 4. Measles (Корь) 5. Rubella (Краснуха) 6. Tetanus (Столбняк) 7. Pertussis (Коклюш) 8. Diphtheria (Дифтерия) 9. Hepatitis A (Гепатит А) 10. Rinderpest (Чума крупного рогатого скота)
stm Виз в ЕС мне не помешал бы. Киевскую хунту есть за что ругать независимо от текущего состава. Нынешнее состояние Украины тому свидетельство. При Сталине не жил, но, насколько знаю от родителей и из литературы, сильно хорошо тогда не было. Но Страна.юа его вроде не восхваляет. (Неплохо было разве что при Брежневе, хотя начали загнивать). "русский единый народ" в РФ??? Скорее могу поверить в "единый советский народ" в СССР. Хотя тоже... Современная Россия вдохновляет значительно меньше, чем Союз. Плюшки народу не дают нигде. Точнее, дают там, где народ добивается этих плюшек и есть возможность их дать.
Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки.