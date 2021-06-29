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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3338333933403341
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 17:50

Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.

2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).

Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.

Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:22

  Вкладчик1234 написав:
Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.

2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).

Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.

Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.

В США назвали Украину опасным и недостойным союзником ))) каждый день такие новости о "политике Киева" - вторая умиляющая слух формулировка )))
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 19:29

Вкладчик1234 , поплачь, если не сможешь не плакать. Мои соболезнования.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:06

  stm написав:......
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))

Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.
Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом. :)
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:23

  ЛАД написав:
  stm написав:......
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))

Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.
Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом. :)

Как харьковский патриот, которого ущемляют по языковому признаку Вы должны ждать Спутник и ругать обязательно Киевскую хунту и вспоминать как хорошо было при Сталине. Страна.юа так и пишет. А тут взять спокойно и пойти в пункт вакцинации... А вдруг Пфайзер? А вдруг Астразейнека? Виз Вам ведь в ЕС не надо... И начнёт могучий русский единый народ думать что плюшек больше дают не там где ТВ о победах вещает... )))
stm
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 20:26

  Вкладчик1234 написав:
Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.

1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.
Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.
...
Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.

И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.

Почему-то не вижу осуждения вакцинациям от болезней соотв. вакцинами, начиная чуть ли с новорожденных. На вакцинах от коронавируса свет клином сошелся? Или от других вакцин не было тяжелых случаев, заболеваний после вакцинаций, смертей наконец?

О том, что эти ограничения для людей давным-давно установлены Законами и др. документами Украины уже приводил примеры (в частности недопущение невакцинированных к учебе и дошкольным учреждениям в Украине действует уже почти 37 лет):
Эпидемия коронавируса в мире

И еще.
10 Diseases That Are Almost History Thanks To Vaccines (10 болезней, которые стали историей благодаря прививкам)
1. Polio (Полиомиелит )
2. Smallpox (Оспа)
3. Mumps (Свинка)
4. Measles (Корь)
5. Rubella (Краснуха)
6. Tetanus (Столбняк)
7. Pertussis (Коклюш)
8. Diphtheria (Дифтерия)
9. Hepatitis A (Гепатит А)
10. Rinderpest (Чума крупного рогатого скота)

https://www.buzzfeed.com/mdandersoncanc ... st-history
(подробно см. Эпидемия коронавируса в мире)

Возможно вакцины от Ковида станут номером 11-м.


Для верующих, с оффсайта ПЦУ
вакцинація не має релігійної складової і не суперечить вченню Церкви.

https://www.pomisna.info/uk/vsi-novyny/ ... 2020-roku/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:44

stm
Виз в ЕС мне не помешал бы.
Киевскую хунту есть за что ругать независимо от текущего состава. Нынешнее состояние Украины тому свидетельство.
При Сталине не жил, но, насколько знаю от родителей и из литературы, сильно хорошо тогда не было. Но Страна.юа его вроде не восхваляет. (Неплохо было разве что при Брежневе, хотя начали загнивать).
"русский единый народ" в РФ??? Скорее могу поверить в "единый советский народ" в СССР. Хотя тоже...
Современная Россия вдохновляет значительно меньше, чем Союз.
Плюшки народу не дают нигде. Точнее, дают там, где народ добивается этих плюшек и есть возможность их дать.

Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 21:49

Новое исследование: привился "Файзером" – и свободен на десятки лет - https://www.9tv.co.il/item/31404
Заголовок, как обычно у журналистов, несколько чересчур, но всё же.
Оригинальное исследование здесь - https://www.nature.com/articles/s41586-021-03738-2.
ЛАД
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  #<1 ... 3338333933403341
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