Недавно назначенный главный санврач Украины Игорь Кузин выступил с рядом радикальных идей.



1. Он предложил не допускать невакцинированных от коронавируса детей в школу.

Таковые смогут выбрать дистанционный формат обучения.



2. Предложил ввести обязательную вакцинацию работников образования и сферы обслуживания (как это сейчас начинают делать в Москве).



Отметим, что идеи эти явно будут не очень популярными в народе. А потому их внедрение может быть лишь в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом. Как это произошло в России.



Но само по себе примечательно, что власти уже думают в направлении создания привилегированных условий жизни для вакцинированных.



И, вероятно, в той или иной форме (возможно не в столь радикальной) эти идеи, скорее всего, будут воплощаться в жизнь.

