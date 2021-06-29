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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3339334033413342 Додано: Сер 30 чер, 2021 07:24 Вкладчик1234 , в пыли есть, или нет? Hotab

Повідомлень: 4031 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 07:27 Hotab написав: Вкладчик1234 , в пыли есть, или нет? , в пыли есть, или нет?

Согласно тестам: 50/50

В песке Албании точно нет, несмотря на режим ковид-скептицизма Согласно тестам: 50/50В песке Албании точно нет, несмотря на режим ковид-скептицизма Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14818 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8048 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 08:25 ЛАД написав: stm написав: ......

А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться ))))))) ......А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))

Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.

Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом. Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом.

Мизантрóп

Повідомлень: 5917 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1106 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 08:32



Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ



Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем. От нас скрывают новый штамм Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14818 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8048 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3339334033413342 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7546 1830114

ЛОБ Вів 29 чер, 2021 13:48