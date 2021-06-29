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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 07:24
Вкладчик1234 , в пыли есть, или нет?
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Hotab
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:27
Hotab написав:Вкладчик1234
, в пыли есть, или нет?
Согласно тестам: 50/50
В песке Албании точно нет, несмотря на режим ковид-скептицизма
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:25
ЛАД написав: stm написав:
......
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))
Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.
Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом.
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:32
От нас скрывают новый штамм
Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ
Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:42
Вкладчик1234 написав:
От нас скрывают новый штамм
Из Албании завезли. Там неделю назад было 37°С
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Hotab
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Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05
stm написав: ЛАД написав:stm
Виз в ЕС мне не помешал бы.
Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки.
Простая цепочка до безобразия, что бы не было усложнений. Сделайте биометрический паспорт и летите с ПЦР хоть завтра в Грецию, Хорватию, Черногорию, Крит
Хочу в Германию.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:15
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Додано: Сер 30 чер, 2021 10:31
ЛАД написав: stm написав: ЛАД написав:stm
Виз в ЕС мне не помешал бы.
Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки.
Простая цепочка до безобразия, что бы не было усложнений. Сделайте биометрический паспорт и летите с ПЦР хоть завтра в Грецию, Хорватию, Черногорию, Крит
Хочу в Германию.
Тоже Германия нужна, даже авиабилеты купил на третью декаду июля.
Отпишусь, как прошло.
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antey1969
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Додано: Сер 30 чер, 2021 11:22
antey1969 написав:
.....
Тоже Германия нужна, даже авиабилеты купил на третью декаду июля.
Отпишусь, как прошло.
Сделали полную вакцинацию?
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ЛАД
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Вів 29 чер, 2021 13:48
ЛОБ
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