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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3339334033413342
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:24

Вкладчик1234 , в пыли есть, или нет?
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:27

  Hotab написав:Вкладчик1234 , в пыли есть, или нет?

Согласно тестам: 50/50
В песке Албании точно нет, несмотря на режим ковид-скептицизма :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:25

  ЛАД написав:
  stm написав:......
А тем временем, вон у нас уже ЛАД стал проукраинским радикалом, - думает прививаться )))))))

Прививаться я думаю уже давно. Смущает только КоронаВак.
Вот только не очень уловил связь проукраинским радикализмом. :)

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:32

От нас скрывают новый штамм

Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ

Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:42

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:От нас скрывают новый штамм

Из Албании завезли. Там неделю назад было 37°С
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 09:05

  stm написав:
  ЛАД написав:stm
Виз в ЕС мне не помешал бы.

Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки. :)

Простая цепочка до безобразия, что бы не было усложнений. Сделайте биометрический паспорт и летите с ПЦР хоть завтра в Грецию, Хорватию, Черногорию, Крит ;)

Хочу в Германию. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:15

новости из Германии

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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 10:31

  ЛАД написав:
  stm написав:
  ЛАД написав:stm
Виз в ЕС мне не помешал бы.

Но вообще Вы строите слишком сложные логические цепочки. :)

Простая цепочка до безобразия, что бы не было усложнений. Сделайте биометрический паспорт и летите с ПЦР хоть завтра в Грецию, Хорватию, Черногорию, Крит ;)

Хочу в Германию. :)

Тоже Германия нужна, даже авиабилеты купил на третью декаду июля.
Отпишусь, как прошло.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 11:22

  antey1969 написав:.....
Тоже Германия нужна, даже авиабилеты купил на третью декаду июля.
Отпишусь, как прошло.

Сделали полную вакцинацию?
ЛАД
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