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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3340334133423343
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04

Несколько новостей из России.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций коронавируса летальность может вырасти с 1-2% до 5-10%.
.....
Ученый поддержал решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто ранее переболел.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/06/29/1908935.html

Пеньковская подчеркнула, что инфекция «помолодела», в результате чего «поражено работоспособное население».

«Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 и 30-49 лет», — цитирует специалиста РИА «Новости».

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909109.html

В России за сутки подтверждено 21 тыс. 42 новых случая коронавируса.

В Москве зафиксировано 5 тыс. 823 новых случая, в Московской области — 2 тыс. 583, в Петербурге — 1 тыс. 503.

За сутки скончались 669 человек. Это суточный максимум с начала пандемии. Он побил вчерашний максимум 652 человека.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909083.html

И к вопросу о Спутнике.
Власти Гватемалы просят вернуть деньги, перечисленные за партию вакцин против коронавируса «Спутник V».

По информации «Коммерсанта», это вызвано задержкой поставок со стороны РФ. Контракт был заключен еще в апреле, однако к июлю из обещанных 8 млн доз в центральноамериканскую страну поступили всего 150 тыс.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/06/30/1909091.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21

  Вкладчик1234 написав:От нас скрывают новый штамм

Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ

Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

Эта жара заставила меня понять,что я не выживу в аду.Мне нужно меняться
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27

Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...
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antey1969
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