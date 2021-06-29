Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04
Несколько новостей из России.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций коронавируса летальность может вырасти с 1-2% до 5-10%.
..... Ученый поддержал решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто ранее переболел. https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/06/29/1908935.html
Пеньковская подчеркнула, что инфекция «помолодела», в результате чего «поражено работоспособное население».
«Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 и 30-49 лет», — цитирует специалиста РИА «Новости». https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909109.html
В России за сутки подтверждено 21 тыс. 42 новых случая коронавируса.
В Москве зафиксировано 5 тыс. 823 новых случая, в Московской области — 2 тыс. 583, в Петербурге — 1 тыс. 503. За сутки скончались 669 человек. Это суточный максимум с начала пандемии. Он побил вчерашний максимум 652 человека. https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909083.html
И к вопросу о Спутнике.
Власти Гватемалы просят вернуть деньги, перечисленные за партию вакцин против коронавируса «Спутник V».
По информации «Коммерсанта», это вызвано задержкой поставок со стороны РФ. Контракт был заключен еще в апреле, однако к июлю из обещанных 8 млн доз в центральноамериканскую страну поступили всего 150 тыс. https://m.rosbalt.ru/world/2021/06/30/1909091.html
ЛАД
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21
Вкладчик1234 написав:
От нас скрывают новый штамм
Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ
Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.
Эта жара заставила меня понять,что я не выживу в аду.Мне нужно меняться
Мизантрóп
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Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27
Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.
Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...
antey1969
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