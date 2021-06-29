Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3340334133423343 Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций коронавируса летальность может вырасти с 1-2% до 5-10%.

.....

Ученый поддержал решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто ранее переболел.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/06/29/1908935.html



Пеньковская подчеркнула, что инфекция «помолодела», в результате чего «поражено работоспособное население».



«Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 и 30-49 лет», — цитирует специалиста РИА «Новости».

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909109.html



В России за сутки подтверждено 21 тыс. 42 новых случая коронавируса.



В Москве зафиксировано 5 тыс. 823 новых случая, в Московской области — 2 тыс. 583, в Петербурге — 1 тыс. 503.



За сутки скончались 669 человек. Это суточный максимум с начала пандемии. Он побил вчерашний максимум 652 человека.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909083.html



И к вопросу о Спутнике.

Власти Гватемалы просят вернуть деньги, перечисленные за партию вакцин против коронавируса «Спутник V».



По информации «Коммерсанта», это вызвано задержкой поставок со стороны РФ. Контракт был заключен еще в апреле, однако к июлю из обещанных 8 млн доз в центральноамериканскую страну поступили всего 150 тыс.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/06/30/1909091.html Несколько новостей из России.И к вопросу о Спутнике. ЛАД 2 Повідомлень: 18993 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4776 раз. Подякували: 4426 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21 Вкладчик1234 написав: От нас скрывают новый штамм



Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ



Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем. От нас скрывают новый штамм

Эта жара заставила меня понять,что я не выживу в аду.Мне нужно меняться Эта жара заставила меня понять,что я не выживу в аду.Мне нужно меняться Мизантрóп

Повідомлень: 5918 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1080 раз. Подякували: 1107 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27



Ковишилд - это АстраЗенека!(С)

Ну да, ну да...

Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.Ковишилд - это АстраЗенека!(С)Ну да, ну да... antey1969 1

Повідомлень: 10694 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1374 раз. Подякували: 3108 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3340334133423343 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Aps vitaliy_berdinskikh і 5 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 753 , 754 , 755

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7546 1830481

ЛОБ Вів 29 чер, 2021 13:48