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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3340334133423343
Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:04

Несколько новостей из России.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций коронавируса летальность может вырасти с 1-2% до 5-10%.
.....
Ученый поддержал решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто ранее переболел.

https://m.rosbalt.ru/moscow/2021/06/29/1908935.html

Пеньковская подчеркнула, что инфекция «помолодела», в результате чего «поражено работоспособное население».

«Сегодня самые высокие цифры заболеваемости в возрастной группе 18-27 и 30-49 лет», — цитирует специалиста РИА «Новости».

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909109.html

В России за сутки подтверждено 21 тыс. 42 новых случая коронавируса.

В Москве зафиксировано 5 тыс. 823 новых случая, в Московской области — 2 тыс. 583, в Петербурге — 1 тыс. 503.

За сутки скончались 669 человек. Это суточный максимум с начала пандемии. Он побил вчерашний максимум 652 человека.

https://m.rosbalt.ru/russia/2021/06/30/1909083.html

И к вопросу о Спутнике.
Власти Гватемалы просят вернуть деньги, перечисленные за партию вакцин против коронавируса «Спутник V».

По информации «Коммерсанта», это вызвано задержкой поставок со стороны РФ. Контракт был заключен еще в апреле, однако к июлю из обещанных 8 млн доз в центральноамериканскую страну поступили всего 150 тыс.

https://m.rosbalt.ru/world/2021/06/30/1909091.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:21

  Вкладчик1234 написав:От нас скрывают новый штамм

Более 200 канадцев погибло из-за аномальной жары за двое суток в провинции Британская Колумбия, где вчера зафиксировали рекордные 49,5 градусов - канадские СМИ

Среди погибших - много пожилых людей и людей с проблемами со здоровьем.

Эта жара заставила меня понять,что я не выживу в аду.Мне нужно меняться
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 14:27

Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...
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antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:18

  Starikan написав:
  justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.
Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)

В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках :) .


В то время +30 или +35 то была редкость ИМХО.
По крайней мере в регионе моего проживания.

Я ведь по себе сужу.
Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.

То ли особенности организма, то ли... я не знаю что, но знаю, что если пиджак от пота промокнет, то его можно только сжечь :D

Хотя были коллеги (постарше), которые не сжигали.
Так и ходили.
Меня отпугивал аромат :mrgreen:
Востаннє редагувалось justit в Сер 30 чер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:19

  Ukrainian написав:
  justit написав:p.s. На совковые и современные Российские фильмы у многих аллергия.
Пытаться понять у аллергиков причину сложно, они сразу про Грады и Вату говорят

Примітивні зйомки та дуже посередкована гра акторів


Так про такі мова не йде.
Виходять і непогано зняті картини.

Той же "Тайна Перевала Дятлова", як приклад.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:21

  Ромасик написав:
  justit написав:
  fler написав:Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.

Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает :roll:


Выплаты производятся только в случае смерти медработника.
Так что это "интересно" только его родственникам :(

ну больничный же соцтрах вам выплачивает :?:


Так больничный в любом случае выплачивается.
Это не страховые выплаты.
А вот в случае смерти врача - это уже совсем другое.
И это страховая выплата.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:27

  antey1969 написав:ЛАД
Ответ положительный


Ну Вы б еще ответили: "Affirmative!" (голосом Arnie) :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  justit написав:Я ведь по себе сужу.
Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.

То ли особенности организма, то ли... я не знаю что,

Вы в свой паспорт давно заглядывали? Или считаете, что вам по-прежнему 20 лет?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 15:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  antey1969 написав:Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...

А когда я здесь писал простыни с цитатами и таблицами, что они не идентичны, т.к. один из разработчиков один и тот же, а вторые разные, мне некоторые форумчане доказывали, что это одна и та же вакцина, просто отличаются названиями, т.к. производятся на разных заводах...
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