Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что из-за постоянных мутаций коронавируса летальность может вырасти с 1-2% до 5-10%. ..... Ученый поддержал решение Минздрава ввести ревакцинацию от коронавируса каждые полгода, в том числе для тех, кто ранее переболел.
Власти Гватемалы просят вернуть деньги, перечисленные за партию вакцин против коронавируса «Спутник V».
По информации «Коммерсанта», это вызвано задержкой поставок со стороны РФ. Контракт был заключен еще в апреле, однако к июлю из обещанных 8 млн доз в центральноамериканскую страну поступили всего 150 тыс.
justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят. Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)
В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках .
В то время +30 или +35 то была редкость ИМХО. По крайней мере в регионе моего проживания.
Я ведь по себе сужу. Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.
То ли особенности организма, то ли... я не знаю что, но знаю, что если пиджак от пота промокнет, то его можно только сжечь
Хотя были коллеги (постарше), которые не сжигали. Так и ходили. Меня отпугивал аромат
Востаннє редагувалось justit в Сер 30 чер, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Острое профессиональное заболевание медицинских и других работников COVID-19, которое наступило в результате инфицирования при исполнении должностных обязанностей, считается несчастным случаем на производстве и предусматривает страховые выплаты и услуги от Фонда социального страхования Украины, - говорится в сообщении Телеграм-канала Фонда социального страхования Украины.
Кто уже с этим сталкивался, прокомментируйте, пожалуйста, как это работает
Выплаты производятся только в случае смерти медработника. Так что это "интересно" только его родственникам
ну больничный же соцтрах вам выплачивает
Так больничный в любом случае выплачивается. Это не страховые выплаты. А вот в случае смерти врача - это уже совсем другое. И это страховая выплата.
antey1969 написав:Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.
Ковишилд - это АстраЗенека!(С) Ну да, ну да...
А когда я здесь писал простыни с цитатами и таблицами, что они не идентичны, т.к. один из разработчиков один и тот же, а вторые разные, мне некоторые форумчане доказывали, что это одна и та же вакцина, просто отличаются названиями, т.к. производятся на разных заводах...