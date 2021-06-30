Додано: Сер 30 чер, 2021 15:18

Starikan написав: justit написав: p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.

Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба) p.s. Я когда в кино виду парней в костюмах где-нибудь в Мексике или в джунглях - просто удивляюсь, как они переносят.Ну или солдаты в полной экипировке где-нибудь в Африке (Могадиш, Падение Черного Ястреба)

В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках . В старое доброе время и школьники, и студенты спокойно ходили в костюмах. И даже в галстуках

В то время +30 или +35 то была редкость ИМХО.По крайней мере в регионе моего проживания.Я ведь по себе сужу.Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.То ли особенности организма, то ли... я не знаю что, но знаю, что если пиджак от пота промокнет, то его можно только сжечьХотя были коллеги (постарше), которые не сжигали.Так и ходили.Меня отпугивал аромат