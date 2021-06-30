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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 чер, 2021 23:01
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Schmit
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Додано: Чет 01 лип, 2021 00:40
antey1969 написав:
Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.
Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...
Он-то астра-зенека, просто Европе нет интереса пускать к себе толпы индусов-туристов с их индийским штаммом Дельта. И так уже он и в Португалии, и в Великобритании.
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kluychkooleg
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