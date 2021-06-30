Он-то астра-зенека, просто Европе нет интереса пускать к себе толпы индусов-туристов с их индийским штаммом Дельта. И так уже он и в Португалии, и в Великобритании.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 00:40
Он-то астра-зенека, просто Европе нет интереса пускать к себе толпы индусов-туристов с их индийским штаммом Дельта. И так уже он и в Португалии, и в Великобритании.
Додано: Чет 01 лип, 2021 08:08
Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
Ivermectin (ивермактин) как средство лечения/профилактики(?) Ковид19?
Ссылка на источник:
Joe Rogan подкаст
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