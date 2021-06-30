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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 23:01

Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 00:40

  antey1969 написав:Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...


Он-то астра-зенека, просто Европе нет интереса пускать к себе толпы индусов-туристов с их индийским штаммом Дельта. И так уже он и в Португалии, и в Великобритании.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 08:08

Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
Ivermectin (ивермактин) как средство лечения/профилактики(?) Ковид19?
Ссылка на источник:
Joe Rogan подкаст https://www.youtube.com/watch?v=fqb6NY4Yi74
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:11

  vladus17 написав:Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
...

А что помешало по ветке, собственно, и поискать?
Еще год назад обсуждалось.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:18

  antey1969 написав:Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...

Это какая-то антипрививочная пропаганда и кремлёвский фейк.
Ждём развенчания этого мифа патриотичными ковидологами
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:31

  yanyura написав:
  justit написав:Я ведь по себе сужу.
Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.

То ли особенности организма, то ли... я не знаю что,

Вы в свой паспорт давно заглядывали? Или считаете, что вам по-прежнему 20 лет?


Возраст свой знаю, но и сейчас 3 по 10 раз подтянуться могу, 50 раз отжаться на кулаках и 50 раз присесть :D

Другое дело, что потовыделение высокое стало.
Возрастное это или же "от дикой и непривычной жары" - чего не знаю, того не знаю.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:34

  Ой+ написав:
  justit написав:Хотя были коллеги (постарше), которые не сжигали.
Так и ходили.
Меня отпугивал аромат


Хімчистка?


Можливо і допомогла б, але я ж не буду поважним хлопам казати: "Від вас, пробачте пане, смердить" :?
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:37

  _hunter написав:
  vladus17 написав:Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
...

А что помешало по ветке, собственно, и поискать?
Еще год назад обсуждалось.

При поиске слова Ivermectin или Ивермактин - результата поиска нет. (Кроме моего же поста)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:39

  vladus17 написав:
  _hunter написав:
  vladus17 написав:Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
...

А что помешало по ветке, собственно, и поискать?
Еще год назад обсуждалось.

При поиске слова IvermEctin или Ивермактин - результата поиска нет.

Может это потому, что искать нужно ИвермЕктин?.. :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 09:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _hunter написав:Может это потому, что искать нужно ИвермЕктин?..

Ой, точно, спасибо))

Инфы всеравно не много. Да и в основном одни теоретики. А на практике кто то применял? пробовал им лечится?
vladus17
 
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