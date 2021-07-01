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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3342334333443345
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:02

  vladus17 написав:
  _hunter написав:Может это потому, что искать нужно ИвермЕктин?..

Ой, точно, спасибо))

Инфы всеравно не много. Да и в основном одни теоретики. А на практике кто то применял? пробовал им лечится?

Это ни на что не намекает? -- если за полтора года мегаперспективный препарат -- на корню убивающий ковид in vitro так и не получил одобрение хотя бы для экстренного использования в человеках?..
Перед тем, как решите на себе попробовать им лечиться -- изучите мнение того же FDA на этот счет:
https://www.fda.gov/consumers/consumer- ... t-covid-19

P.S.
Спирт, кстати, корону in vitro тоже просто отлично глушит -- и стоит гораздо дешевле...
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The Safety of COVID-19 Vaccinations—We Should Rethink the Policy
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:24

_hunter
Благодарю за Ваш ответ!

А почему массово не используют данный препарат - причины могут быть совсем другие чем его непринадлежность.
Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 16:33

  vladus17 написав:_hunter
Благодарю за Ваш ответ!

А почему массово не используют данный препарат - причины могут быть совсем другие чем его непринадлежность.
Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.

Естествено могут быть. А может человеки от него банально мрут. Всякое может быть.
Ролик, увы, принципиально не смотрел. Но если есть ссылки на Ланцет или подобные ресурсы -- с удовольствием почитаю.
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  Вкладчик1234 написав:
  antey1969 написав:Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.

Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...

Это какая-то антипрививочная пропаганда и кремлёвский фейк.
Ждём развенчания этого мифа патриотичными ковидологами

"А ты, бестолковый, насмехался надо мной.."(с) Жеглов

https://www.ukr.net/news/details/covid19/85835782.html


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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:15

  _hunter написав:
  vladus17 написав:_hunter
Благодарю за Ваш ответ!

А почему массово не используют данный препарат - причины могут быть совсем другие чем его непринадлежность.
Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.

Естествено могут быть. А может человеки от него банально мрут. Всякое может быть.
Ролик, увы, принципиально не смотрел. Но если есть ссылки на Ланцет или подобные ресурсы -- с удовольствием почитаю.

Не знаю кто от него мрет и где вы такую информацию нашли.
Вот к примеру артикль с World Health Organization офицыальный вебсайта о данном препарате:
https://www.who.int/news-room/feature-s ... cal-trials
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 17:35

  justit написав:
  yanyura написав:
  justit написав:Я ведь по себе сужу.
Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.

То ли особенности организма, то ли... я не знаю что,

Вы в свой паспорт давно заглядывали? Или считаете, что вам по-прежнему 20 лет?


Возраст свой знаю, но и сейчас 3 по 10 раз подтянуться могу, 50 раз отжаться на кулаках и 50 раз присесть :D

Другое дело, что потовыделение высокое стало.
Возрастное это или же "от дикой и непривычной жары" - чего не знаю, того не знаю.


може причина набагато банальніща - може ви трохи (або не зовсім трохи) поправилися в порівняні з тим, коли вам було 20, і от терморегуляція організму працює трохи інакше. :D
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