Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:02
vladus17 написав: _hunter написав:
Может это потому, что искать нужно ИвермЕктин?..
Ой, точно, спасибо))
Инфы всеравно не много. Да и в основном одни теоретики
. А на практике кто то применял? пробовал им лечится?
Это ни на что не намекает? -- если за полтора года мегаперспективный препарат -- на корню убивающий ковид in vitro так и не получил одобрение хотя бы для экстренного использования в человеках?..
Перед тем, как решите на себе попробовать им лечиться -- изучите мнение того же FDA на этот счет:
https://www.fda.gov/consumers/consumer- ... t-covid-19
P.S.
Спирт, кстати, корону in vitro тоже просто отлично глушит -- и стоит гораздо дешевле...
_hunter
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:21
Schmit
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:24
_hunter Благодарю за Ваш ответ! А почему массово не используют данный препарат - причины могут быть совсем другие чем его непринадлежность. Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.
vladus17
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:33
vladus17 написав: _hunter
Благодарю за Ваш ответ!
А почему массово не используют данный препарат -
причины могут быть совсем другие
чем его непринадлежность.
Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.
Естествено могут быть. А может человеки от него банально мрут. Всякое может быть.
Ролик, увы, принципиально не смотрел. Но если есть ссылки на Ланцет или подобные ресурсы -- с удовольствием почитаю.
_hunter
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Додано: Чет 01 лип, 2021 16:40
Вкладчик1234 написав: antey1969 написав:
Индийцы вдруг обнаружили, что их вакцинированным Ковишилдом гражданам оказалось сложно попасть в ЕС.
Ковишилд - это АстраЗенека!(С)
Ну да, ну да...
Это какая-то антипрививочная пропаганда и кремлёвский фейк.
Ждём развенчания этого мифа патриотичными ковидологами
"А ты, бестолковый, насмехался надо мной.."(с) Жеглов
https://www.ukr.net/news/details/covid19/85835782.html
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:15
_hunter написав: vladus17 написав: _hunter
Благодарю за Ваш ответ!
А почему массово не используют данный препарат -
причины могут быть совсем другие
чем его непринадлежность.
Те же политические , о чем и велась беседа в видео ролике приведенном мною ранее.
Естествено могут быть. А может человеки от него банально мрут. Всякое может быть.
Ролик, увы, принципиально не смотрел. Но если есть ссылки на Ланцет или подобные ресурсы -- с удовольствием почитаю.
Не знаю кто от него мрет и где вы такую информацию нашли.
Вот к примеру артикль с World Health Organization офицыальный вебсайта о данном препарате:
https://www.who.int/news-room/feature-s ... cal-trials
vladus17
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Додано: Чет 01 лип, 2021 17:35
justit написав: yanyura написав: justit написав:
Я ведь по себе сужу.
Сейчас ускоренным шагом 100 - 200 метров пройду, остановлюсь и можно полотенцем вытираться.
То ли особенности организма, то ли... я не знаю что,
Вы в свой паспорт давно заглядывали? Или считаете, что вам по-прежнему 20 лет?
Возраст свой знаю, но и сейчас 3 по 10 раз подтянуться могу, 50 раз отжаться на кулаках и 50 раз присесть
Другое дело, что потовыделение высокое стало.
Возрастное это или же "от дикой и непривычной жары" - чего не знаю, того не знаю.
може причина набагато банальніща - може ви трохи (або не зовсім трохи) поправилися в порівняні з тим, коли вам було 20, і от терморегуляція організму працює трохи інакше.
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Додано: Чет 01 лип, 2021 21:38
https://youtu.be/tDLDyJ934_s
слушайте и наслаждайтесь , присутствует мат . Целый час о коронавирусе.
Словарь
"сранча" - люди проживающее на территории большого государства.
доктор Фауччи созвучо думаю будет понятно.
Расказывается и об рф вакицинах Эпивак или коронавак .
yama
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