_hunter написав:Может это потому, что искать нужно ИвермЕктин?..
Ой, точно, спасибо))
Инфы всеравно не много. Да и в основном одни теоретики. А на практике кто то применял? пробовал им лечится?
Это ни на что не намекает? -- если за полтора года мегаперспективный препарат -- на корню убивающий ковид in vitro так и не получил одобрение хотя бы для экстренного использования в человеках?.. Перед тем, как решите на себе попробовать им лечиться -- изучите мнение того же FDA на этот счет: https://www.fda.gov/consumers/consumer- ... t-covid-19
P.S. Спирт, кстати, корону in vitro тоже просто отлично глушит -- и стоит гораздо дешевле...
https://youtu.be/tDLDyJ934_s слушайте и наслаждайтесь , присутствует мат . Целый час о коронавирусе. Словарь "сранча" - люди проживающее на территории большого государства. доктор Фауччи созвучо думаю будет понятно. Расказывается и об рф вакицинах Эпивак или коронавак .
С самого начала пандемической истории все отрицатели коронавирусной инфекции походят на сектантов. Сходство во всем – отсутствие критического мышления у последователей, истовая вера в бредовые идеи и, самое главное, активное противостояние с официальной версией происходящего. Если проследить эволюцию идей антиковидных сектантов, то обнаружится удивительная трансформация подходов. Изначально это было простое отрицание самого факта пандемии COVID-19. «Аргументов» приводилось куча – летальность не выше, чем у обычного гриппа; невысокая заразность вируса и многое другое. Из этого, кстати, вытекал главный вывод сектантов – все ограничительные меры не действенны и являются частью мирового заговора. Когда даже до самого ярого ковидного диссидента дошло понимание реальность происходящей трагедии, идея-фикс трансформировалась в удивительное «сами виноваты». Дескать, виноваты китайцы, случайно или намеренно выпустившие из своей лаборатории смертельного джинна. Виновато собственное правительство, разработавшее в военных лабораториях смертельный вирус SARS-CoV-2 для сокращения собственного населения. И, наконец, настоящим апофеозом стало уничижение вакцинирования. Сектанты-антипрививочники надумали несколько постулатов, из которых наиболее интересны следующие – вакцина губительна против половых клеток и сексуального влечения, превращает человека в генномодифицированный организм, содержит нанобиочип для управления и заражена экспериментальным штаммом вируса. Также в ряду конспирологических версий способность вакцины ослабить иммунитет для надежного заражения населения COVID-19. Эта выборка, к слову, не авторская, а предложена заместителем главного врача московской городской клинической больницы №52 доктору медицинских наук Сергею Васильевичу Царенко. Обсуждать большую часть этого бреда нет особого смысла, но вот вокруг генной модификации человека через вакцинирование есть много интересного. Дело в том, что обозначенные сектанты, отрицающие вакцинирование, не берут свои постулаты с потолка. Для этого всегда есть определенная почва – идеи из фантастических фильмов, народные сказания и прочее. Но для ГМО-вакцин площадку для фантазий в своё время создало само государства. Все помнят многолетнюю истерию вокруг опасности генномодифицированных организмов – кукурузы, пшеницы, крупного рогатого скота? Лет пять-шесть назад из каждого утюга вещали о вреде ГМО. Собирали ток-шоу, снимали околонаучные фильмы – создавали устойчивое общественное мнение относительно мнимого «вреда» биотехнологии. И государственный структуры этому не сопротивлялись. Хотя бы потому, что российская сельскохозяйственная продукция не могла конкурировать с зарубежными ГМО. Мнение ученых-генетиков никто и слушать не хотел. Сейчас, когда «Спутник V» является на 100% генномодифицированным продуктом, мнение ученых снова никому не интересно.
Нашел ровно в тех же "непроверенных источниках" И я же написал "может"... И? что вам в словах "only be used to treat COVID-19 within clinical trials" непонятно? -- перед испльзованием на человеках нужны клинические испытания. Сюрьприз...