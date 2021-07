Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15

vladus17 написав: Не знаю кто от него мрет и где вы такую информацию нашли.

Вот к примеру артикль с World Health Organization офицыальный вебсайта о данном препарате:

https://www.who.int/news-room/feature-s ... cal-trials Не знаю кто от него мрет и где вы такую информацию нашли.

Нашел ровно в тех же "непроверенных источниках"И я же написал "может"...И? что вам в словах "only be used to treat COVID-19" непонятно? -- перед испльзованием на человеках нужны клинические испытания. Сюрьприз...