Додано: П'ят 02 лип, 2021 08:12

До рашиків почало доходитиКому выгодна антипрививочная лихорадка в РоссииС самого начала пандемической истории все отрицатели коронавирусной инфекции походят на сектантов. Сходство во всем – отсутствие критического мышления у последователей, истовая вера в бредовые идеи и, самое главное, активное противостояние с официальной версией происходящего. Если проследить эволюцию идей антиковидных сектантов, то обнаружится удивительная трансформация подходов. Изначально это было простое отрицание самого факта пандемии COVID-19. «Аргументов» приводилось куча – летальность не выше, чем у обычного гриппа; невысокая заразность вируса и многое другое. Из этого, кстати, вытекал главный вывод сектантов – все ограничительные меры не действенны и являются частью мирового заговора. Когда даже до самого ярого ковидного диссидента дошло понимание реальность происходящей трагедии, идея-фикс трансформировалась в удивительное «сами виноваты». Дескать, виноваты китайцы, случайно или намеренно выпустившие из своей лаборатории смертельного джинна. Виновато собственное правительство, разработавшее в военных лабораториях смертельный вирус SARS-CoV-2 для сокращения собственного населения.И, наконец, настоящим апофеозом стало уничижение вакцинирования. Сектанты-антипрививочники надумали несколько постулатов, из которых наиболее интересны следующие – вакцина губительна против половых клеток и сексуального влечения, превращает человека в генномодифицированный организм, содержит нанобиочип для управления и заражена экспериментальным штаммом вируса. Также в ряду конспирологических версий способность вакцины ослабить иммунитет для надежного заражения населения COVID-19. Эта выборка, к слову, не авторская, а предложена заместителем главного врача московской городской клинической больницы №52 доктору медицинских наук Сергею Васильевичу Царенко. Обсуждать большую часть этого бреда нет особого смысла, но вот вокруг генной модификации человека через вакцинирование есть много интересного. Дело в том, что обозначенные сектанты, отрицающие вакцинирование, не берут свои постулаты с потолка. Для этого всегда есть определенная почва – идеи из фантастических фильмов, народные сказания и прочее. Но для ГМО-вакцин площадку для фантазий в своё время создало само государства. Все помнят многолетнюю истерию вокруг опасности генномодифицированных организмов – кукурузы, пшеницы, крупного рогатого скота? Лет пять-шесть назад из каждого утюга вещали о вреде ГМО. Собирали ток-шоу, снимали околонаучные фильмы – создавали устойчивое общественное мнение относительно мнимого «вреда» биотехнологии. И государственный структуры этому не сопротивлялись. Хотя бы потому, что российская сельскохозяйственная продукция не могла конкурировать с зарубежными ГМО. Мнение ученых-генетиков никто и слушать не хотел. Сейчас, когда «Спутник V» является на 100% генномодифицированным продуктом, мнение ученых снова никому не интересно.