По состоянию на конец 1 июля в Украине хотя бы одну дозу антикоронавирусных вакцин получили более двух миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Введено доз вакцины в Украине:
→ CoviSheld (индийская лицензия Oxford-AstraZeneca) – 487 187;
→ CoronaVac от Sinovac Biotech – 600 729;
→ Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 554 123;
→ Oxford-AstraZeneca (южнокорейская и итальянская лицензии) – 358 703;
→ Johnson & Johnson/Janssen – 390.
С такими темпами, осень у нас будет как в Индии, с ее экспортным штамом.