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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3343334433453346
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... ochen-malo

По состоянию на конец 1 июля в Украине хотя бы одну дозу антикоронавирусных вакцин получили более двух миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Введено доз вакцины в Украине:

→ CoviSheld (индийская лицензия Oxford-AstraZeneca) – 487 187;
→ CoronaVac от Sinovac Biotech – 600 729;
→ Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 554 123;
→ Oxford-AstraZeneca (южнокорейская и итальянская лицензии) – 358 703;
→ Johnson & Johnson/Janssen – 390.

С такими темпами, осень у нас будет как в Индии, с ее экспортным штамом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:41

  Ukrainian написав: ...Кому выгодна антипрививочная лихорадка в России....
читал так и не получил ответа на вопрос в заголовке - кому выгодно ? можна ФИО или категорию\групу людей ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:16

  vladus17 написав:Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
Ivermectin (ивермактин) как средство лечения/профилактики(?) Ковид19?
Ссылка на источник:
Joe Rogan подкаст https://www.youtube.com/watch?v=fqb6NY4Yi74


http://produkt.com.ua/index.php/prepara ... view/61/79
https://www.who.int/ru/news-room/featur ... cal-trials
yama
 
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