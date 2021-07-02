vladus17 написав:Ребята привет! Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет Ivermectin (ивермактин) как средство лечения/профилактики(?) Ковид19? Ссылка на источник: Joe Rogan подкаст https://www.youtube.com/watch?v=fqb6NY4Yi74
#кулуарные_слухи В кулуарах пошли слухи, что МОЗ хочет популяризировать вакцинацию серией национальных и региональных лотерей, розыгрышей и тд. Кроме принуждения необходимо ещё поощрять. Поэтому сейчас изучают опыт других стран, которые уже используют эти алгоритмы.
#кулуарные_слухи В кулуарах пошли слухи, что МОЗ хочет популяризировать вакцинацию серией национальных и региональных лотерей, розыгрышей и тд. Кроме принуждения необходимо ещё поощрять. Поэтому сейчас изучают опыт других стран, которые уже используют эти алгоритмы.
Другие слухи говорят, что вслед за Максим пылью надышалась так же народная артистка РФ из Москва слезам не верит вообще, пылевые бури не свойственные регионам РФ, начинают активно атаковать популярных людей. Бункер надо укреплять )))))
Житель Винницкой области умер спустя 4 часа после вакцинации Pfizer'ом. Об этом сообщает МОЗ Украины у себя на сайте.
Сообщается, что вакцинация была сделана в 13:45, а уже в 17:00 пациент начал жаловаться на тошноту и потерю сознания. Была вызвана бригада скорой помощи, которая провела реанимационные мероприятия. Но, увы, человек не выжил.
При этом в министерстве заявляют, что у 5 других лиц, привитых из того же флакона, что и умерший, состояние удовлетворительное. Сейчас смерть расследуется как неблагоприятное событие после иммунизации.