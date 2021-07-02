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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3343334433453346
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://news.liga.net/politics/news/ukr ... ochen-malo

По состоянию на конец 1 июля в Украине хотя бы одну дозу антикоронавирусных вакцин получили более двух миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Введено доз вакцины в Украине:

→ CoviSheld (индийская лицензия Oxford-AstraZeneca) – 487 187;
→ CoronaVac от Sinovac Biotech – 600 729;
→ Comirnaty от Pfizer-BioNTech – 554 123;
→ Oxford-AstraZeneca (южнокорейская и итальянская лицензии) – 358 703;
→ Johnson & Johnson/Janssen – 390.

С такими темпами, осень у нас будет как в Индии, с ее экспортным штамом.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:41

  Ukrainian написав: ...Кому выгодна антипрививочная лихорадка в России....
читал так и не получил ответа на вопрос в заголовке - кому выгодно ? можна ФИО или категорию\групу людей ?
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:16

  vladus17 написав:Ребята привет!
Не знаю обсуждалось ли уже на ветке или нет
Ivermectin (ивермактин) как средство лечения/профилактики(?) Ковид19?
Ссылка на источник:
Joe Rogan подкаст https://www.youtube.com/watch?v=fqb6NY4Yi74


http://produkt.com.ua/index.php/prepara ... view/61/79
https://www.who.int/ru/news-room/featur ... cal-trials
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:44

#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что МОЗ хочет популяризировать вакцинацию серией национальных и региональных лотерей, розыгрышей и тд.
Кроме принуждения необходимо ещё поощрять. Поэтому сейчас изучают опыт других стран, которые уже используют эти алгоритмы.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:29

  Вкладчик1234 написав:
#кулуарные_слухи
В кулуарах пошли слухи, что МОЗ хочет популяризировать вакцинацию серией национальных и региональных лотерей, розыгрышей и тд.
Кроме принуждения необходимо ещё поощрять. Поэтому сейчас изучают опыт других стран, которые уже используют эти алгоритмы.

Другие слухи говорят, что вслед за Максим пылью надышалась так же народная артистка РФ из Москва слезам не верит ;) вообще, пылевые бури не свойственные регионам РФ, начинают активно атаковать популярных людей. Бункер надо укреплять )))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  _Mykola_ написав:По состоянию на конец 1 июля в Украине хотя бы одну дозу антикоронавирусных вакцин получили более двух миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.


Квартальний план вакцинації виконано на 18% https://ua.korrespondent.net/ukraine/43 ... -na-18-zmi
Зображення
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:26

  yama написав:
  Ukrainian написав: ...Кому выгодна антипрививочная лихорадка в России....
читал так и не получил ответа на вопрос в заголовке - кому выгодно ? можна ФИО или категорию\групу людей ?

https://topwar.ru/184599-komu-vygodna-a ... ossii.html

Шукай :lol:

Рашики люблять гучні заголовки
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 22:49

Житель Винницкой области умер спустя 4 часа после вакцинации Pfizer'ом. Об этом сообщает МОЗ Украины у себя на сайте.

Сообщается, что вакцинация была сделана в 13:45, а уже в 17:00 пациент начал жаловаться на тошноту и потерю сознания. Была вызвана бригада скорой помощи, которая провела реанимационные мероприятия. Но, увы, человек не выжил.

При этом в министерстве заявляют, что у 5 других лиц, привитых из того же флакона, что и умерший, состояние удовлетворительное. Сейчас смерть расследуется как неблагоприятное событие после иммунизации.
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:54

  Вкладчик1234 написав:
Житель Винницкой области умер спустя 4 часа после вакцинации Pfizer'ом. Об этом сообщает МОЗ Украины у себя на сайте.

Сообщается, что вакцинация была сделана в 13:45, а уже в 17:00 пациент начал жаловаться на тошноту и потерю сознания. Была вызвана бригада скорой помощи, которая провела реанимационные мероприятия. Но, увы, человек не выжил.

При этом в министерстве заявляют, что у 5 других лиц, привитых из того же флакона, что и умерший, состояние удовлетворительное. Сейчас смерть расследуется как неблагоприятное событие после иммунизации.

Итого: вакцинированных одной из вакцин 2001130. 2 случая смерти: женщина военная и мужчина из Винницы.
Умерших не вакцинированных в Москве, от пыли конечно, по 670 человек в день. И ничего, пыль ведь опасна не для всех ;)
stm
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