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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 07:22
Slx , да , было.
Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021.
Какой-то парад тупизма.
З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
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