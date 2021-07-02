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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 07:22

Slx , да , было.
Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021.
Какой-то парад тупизма.
З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
Hotab
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