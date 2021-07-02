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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3344334533463347 Додано: Суб 03 лип, 2021 07:22 Slx , да , было.

Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021.

Какой-то парад тупизма.

З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких. Hotab

Повідомлень: 4043 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 09:52 С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.

Угу... держи карман шире.

Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).

Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:

Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет. antey1969 1

Повідомлень: 10695 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1375 раз. Подякували: 3110 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 13:22 antey1969 написав: С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.

Угу... держи карман шире.

Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).

Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:

Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет. С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.Угу... держи карман шире.Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.

Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовала по телефону давали мне грамотные консультации ) Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовалапо телефону давали мне грамотные консультации ) stm

Повідомлень: 2836 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 512 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3344334533463347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7552 1835524

kluychkooleg П'ят 02 лип, 2021 14:50