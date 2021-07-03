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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 03 лип, 2021 07:22
Slx , да , было.
Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021.
Какой-то парад тупизма.
З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
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Додано: Суб 03 лип, 2021 09:52
С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.
Угу... держи карман шире.
Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).
Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:
Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
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antey1969
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Додано: Суб 03 лип, 2021 13:22
antey1969 написав:
С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.
Угу... держи карман шире.
Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).
Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:
Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовала
по телефону давали мне грамотные консультации )
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Додано: Суб 03 лип, 2021 15:53
Кольщик, наколи мне QR-код,
Рядом - чудотворный крест с иконами,
Чтоб плескались там антитела
С переливами и перезвонами.
Наколи мне титр антител
Пусть течёт по крови струйкой тонкою,
И Минздрав как ни хотел
Чтоб не оградил меня решёткою.
Нарисуй алеющий закат,
Розу за колючей ржавой проволокой.
Строчку "Мама, я переболел!!!"
Наколи, и пусть стереть попробуют
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