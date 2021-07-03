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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3344334533463347
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 07:22

Slx , да , было.
Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021.
Какой-то парад тупизма.
З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:52

С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.
Угу... держи карман шире.
Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).
Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:
Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 13:22

  antey1969 написав:С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты.
Угу... держи карман шире.
Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет).
Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация:
Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.

Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовала ;) по телефону давали мне грамотные консультации )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:43

Накину щось на щось...

Нарід, а ви рахували, який виходить офіційний % смертності, коли розділити кількість померших від ковід на кількість одужавших?

Чьот у мене виходять якісь страшні цифри - 0.003 - 0.03...

Чьот якось страшно, просто помирає кожен другий... :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:57

change_pm , а мне нравится ежедневная стата:
сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций.
Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад.
Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.




....,........заболело......госпитализации
27.06.21.....450............529
28.06.21. ...285.…..........384
29.06.21.....182…............322
30.06.21......633...…........360
1.07.21..,.....705............464
02.07.21......696..............439
03.07.21.......705....…...... 420
04.07.21........377............460

Итог:..........4033............3378

У нас выявляют только тех, кто уже не смог лечиться дома и пора в стационар???
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:56

  Hotab написав:change_pm , а мне нравится ежедневная стата:
сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций.
Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад.
Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.




....,........заболело......госпитализации
27.06.21.....450............529
28.06.21. ...285.…..........384
29.06.21.....182…............322
30.06.21......633...…........360
1.07.21..,.....705............464
02.07.21......696..............439
03.07.21.......705....…...... 420
04.07.21........377............460

Итог:..........4033............3378

У нас выявляют только тех, кто уже не смог лечиться дома и пора в стационар???

Ну так вас і всіх у світі стращають )))

З тестами в Україні така ситуація.
C 05.04.2021 г. МОЗ Украины не распределяло реактивы и расходные материалы для проведения тестов методом полимеразной цепной реакции для государственных лабораторных центров Украины.


Тому вірити данним щоденої стати по захворівшим в Україні - себе не поважати...

Смертність від ковіду в Укр - 0.025%
https://www.google.com/search?q=ukraine ... nt=gws-wiz

Все, що потрібно знати про сташну хворобу, яка призвела до прогибу всіх під нову систему...
change_pm
 
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