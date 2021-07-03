Slx , да , было. Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021. Какой-то парад тупизма. З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты. Угу... держи карман шире. Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет). Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация: Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
antey1969 написав:С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты. Угу... держи карман шире. Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет). Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация: Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовала по телефону давали мне грамотные консультации )
change_pm , а мне нравится ежедневная стата: сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций. Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад. Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.
Hotab написав:change_pm , а мне нравится ежедневная стата: сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций. Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад. Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.