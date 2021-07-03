Додано: Нед 04 лип, 2021 15:11

Все нове - це добре забуте старе...

1 У медиків один з головних принципів - не нашкодь...

Чи порушується цей принцип сьогоднішніми діями по вакцинації?

Одночасно і так і ні...

Адже є як мінімум три групи ,

- для однієї з яких вакцинація це питання виживання( 60+ років)

- для іншої вакцинація - це ризикована затія,яка приведе до невідомо яких наслідків в майбутньому( це група 40- років)

- є ще група між 40 і 60 ,яку можна якось поділити на підгрупи , які не залежно від віку ( і залежно від стану здоровя) можна приписати до групи або 60+, або 40-

2 Викрики про досягнення вакцинації від БЦЖ чи ОСПИ чи Гепатиту і так далі..

не треба порівнювати з вакцинацією від ковіду(тобто штаму який мутує так само швидко як і штами ОРГЗ)....

Тобто вколоти вакцину 1-2 рази в житті і забути на 80 років про існування хвороби від якої вколовся..

і колотись кожних 3-6 місяців

Це різні речі

Саме тому БЦЖ отримали 99%... а від грипу щорічно колеться максимум 0,5%

Різницю бачите самі чи пояснити?

3 Тепер чому я припускаю що ковід і грип - це приблизно одне і те ж саме...

Так аналітика

а - від грипу захворюють в основному....молодь,яка не перехворіла раніше, а тому не має імунітету.

Захворювання серед старшого покоління в рази менші

б - від ковіду у всіх вікових групах захворюють однаково , просто для групи в 40- захворювання на ковід по летальності=захворюванню на грип.



Висновок

Виходячи з принципу не нашкодь

Групу в 60+ треба максимально охопити вакцинуванням...враховуючи побажання вакцинуватись, адже ймовірність смерті від ковіду в цій групі на порядок вища ніж від вакцинування

Групу в 40- взагалі не потрібно вакцинувати( за виключенням тих 0,5% ,які зараз вакцинуються від грипу - і то при їх бажанні) , бо проблеми від вакцинування які можуть прийти в довгостроковій перспективі - ніким не вивчені.



Заявляти що проблем не буде на підставі статистики по вакцинування від оспи-туберкульозу-гепатиту - ми не можемо, бо порівнювати треба з тими хто постійно вакцинувався від грипу..а таких як я вже писав - не більше ніж 0,5%