Slx , да , было. Уничтожитель АТБ-ных кассирш осенью несколько месяцев к ряду не замечал мор в Чехии. Потом ему не хватало пруфов, что в забордюрье неестественный мор. Потом искал высокие рождаемости в Украине 71 год назад. Чтобы подрассказать нам о причинах гигантской смертности в марте-апреле 2021. Какой-то парад тупизма. З.Ы. Первая доза китайца вчера получена в плечо. Ощущений не имел никаких.
С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты. Угу... держи карман шире. Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет). Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация: Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
antey1969 написав:С первого июля обещали запустить ковид-сертефикаты. Угу... держи карман шире. Сертификаты сейчас невозможно сделать ни у семейника(они просто не знают, какие должны быть формы и бланки), ни у частников(суть проблемы та же), ни в Дии (там даже намека на такую функцию нет). Сложилась стандартная безмозгло-зеленобобиковая ситуация: Пиар до небес есть, инфа в личном кабинете Е-Хелси есть, а сертификатов нет.
Позвоните на горячую линию Національна служба здоров’я України. Нелюбимая Вами доктор смерть организовала по телефону давали мне грамотные консультации )
change_pm , а мне нравится ежедневная стата: сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций. Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад. Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.
Hotab написав:change_pm , а мне нравится ежедневная стата: сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций. Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад. Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.
Hotab написав:change_pm , а мне нравится ежедневная стата: сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций. Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад. Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.
Все нове - це добре забуте старе... 1 У медиків один з головних принципів - не нашкодь... Чи порушується цей принцип сьогоднішніми діями по вакцинації? Одночасно і так і ні... Адже є як мінімум три групи , - для однієї з яких вакцинація це питання виживання( 60+ років) - для іншої вакцинація - це ризикована затія,яка приведе до невідомо яких наслідків в майбутньому( це група 40- років) - є ще група між 40 і 60 ,яку можна якось поділити на підгрупи , які не залежно від віку ( і залежно від стану здоровя) можна приписати до групи або 60+, або 40- 2 Викрики про досягнення вакцинації від БЦЖ чи ОСПИ чи Гепатиту і так далі.. не треба порівнювати з вакцинацією від ковіду(тобто штаму який мутує так само швидко як і штами ОРГЗ).... Тобто вколоти вакцину 1-2 рази в житті і забути на 80 років про існування хвороби від якої вколовся.. і колотись кожних 3-6 місяців Це різні речі Саме тому БЦЖ отримали 99%... а від грипу щорічно колеться максимум 0,5% Різницю бачите самі чи пояснити? 3 Тепер чому я припускаю що ковід і грип - це приблизно одне і те ж саме... Так аналітика а - від грипу захворюють в основному....молодь,яка не перехворіла раніше, а тому не має імунітету. Захворювання серед старшого покоління в рази менші б - від ковіду у всіх вікових групах захворюють однаково , просто для групи в 40- захворювання на ковід по летальності=захворюванню на грип.
Висновок Виходячи з принципу не нашкодь Групу в 60+ треба максимально охопити вакцинуванням...враховуючи побажання вакцинуватись, адже ймовірність смерті від ковіду в цій групі на порядок вища ніж від вакцинування Групу в 40- взагалі не потрібно вакцинувати( за виключенням тих 0,5% ,які зараз вакцинуються від грипу - і то при їх бажанні) , бо проблеми від вакцинування які можуть прийти в довгостроковій перспективі - ніким не вивчені.
Заявляти що проблем не буде на підставі статистики по вакцинування від оспи-туберкульозу-гепатиту - ми не можемо, бо порівнювати треба з тими хто постійно вакцинувався від грипу..а таких як я вже писав - не більше ніж 0,5%
budivelnik написав:Так аналітика а - від грипу захворюють в основному....молодь,яка не перехворіла раніше, а тому не має імунітету. Захворювання серед старшого покоління в рази менші б - від ковіду у всіх вікових групах захворюють однаково , просто для групи в 40- захворювання на ковід по летальності=захворюванню на грип.
1. Детская смертность от Ковид почти нулевая (хотя дети никогда ранее не встречались с этим вирусом), детская смертность от гриппа высокая. По данным Центра общественного здоровья Украины (ЦГЗ), в эпидсезоне 2018-2019 гг. было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая от гриппа, в том числе от гриппа умерли 12 детей до 17 лет.
(если что, в эпидсезоне 2018-2019 официально 5.5 млн переболело гриппом. Хз сколько неофициально. ) https://interfax.com.ua/news/pharmacy/645934.html 2. Общая смертность от гриппа очень низкая, до 100 человек на миллион населения. (в самых неблагополучных странах, с плохой едой и иммунитетом). За год. Хотя заболевает порядка 25% населения ежегодно. Общая смертность от Ковид при всех ограничениях и сдерживаниях , даже официальная, 1 тысяча на 1 млн населения. Неофициально - 2 тысячи на 1 млн. населения. За год.
Общего ,как бы ни хотелось притянуть за уши,меньше, чем различий.