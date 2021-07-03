Hotab написав:2. Общая смертность от гриппа очень низкая, до 100 человек на миллион населения. (в самых неблагополучных странах, с плохой едой и иммунитетом). За год. Хотя заболевает порядка 25% населения ежегодно.
Пруфи?
Від грипу в Україні помирає в середньому 0,16% хворих. За даними ВООЗ, грип щороку інфікує до мільярда людей у світі. У 3-5 мільйонів людей хвороба проходить дуже тяжко. Помирають від 250 до 650 тисяч. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51653714
показник летальності від неускладненого грипу невисокий і становить 0,01—0,2 %, він значно збільшується у разі виникнення хвороби в літніх людей і ослаблених хронічними серцево-судинними й легеневими захворюваннями осіб, а також у вагітних і малих дітей. Нові пандемічні варіанти вірусу грипу мають властивість уражати найбільш молоді верстви населення та спричинити більшу летальність — до 10 %. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF
Количество смертей на 1 млн населения. А не на количество заболевших. Читайте внимательно. Вы вообще знаете количество болевших на ковидхоть примерно? А на грип? Потому возьмите смерти от гриппа в любой из годов (даже всякие свиннячие, самые страшные), и возьмите год с ковидом. Например в России или Украине. Или Чехии, или Польше. Сравните смерти и хватит гонять мыло по тазику.
Не нравится в конкретных странах?? Берите в мире. 4 млн ковидных смертей за год активного ковида - это немного больше,чем "250-650 тысяч смертей от гриппа ежегодно"? Или не больше?? А во сколько раз?? А если неофициально? В РФ втрое больше ковидных жмуров, чем они светят. А в Украине - вдвое.