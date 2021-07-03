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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3345334633473348
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:09

  Hotab написав:Ну 2.45% то таки занадто. Думаю 1%+-. Но тоже много. Выходит, что если все переболеют, то 0.4 млн умрет. Неприкольно.

Ну и что особенно неприятно: среди остальных 99% тоже немало тех,кто подрывает свое здоровье , благополучно переболев. Хз какие далёкие последствия, если тяжело переболел.

Почну з цього - ми всі помремо... Коли? Відомо невідомо кому.

Я наразі тусую свій фейс в країні, де смертність 0.3%. Чому так? Охват тестами 100%, ніякого відхилення від всіх ковід обмежень, всі у масках, тримається дистанція і так далі, краща медицина.

В Україні виходячи з данних смертність 2.45%, в Штатах 1.8%, в UK 2.6%, по світу в середньому 2.2%.

Що хотів сказати? Думаю про пункт 1й про смерть...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:12

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:2. Общая смертность от гриппа очень низкая, до 100 человек на миллион населения. (в самых неблагополучных странах, с плохой едой и иммунитетом). За год. Хотя заболевает порядка 25% населения ежегодно.


Пруфи?
Від грипу в Україні помирає в середньому 0,16% хворих.
За даними ВООЗ, грип щороку інфікує до мільярда людей у світі. У 3-5 мільйонів людей хвороба проходить дуже тяжко. Помирають від 250 до 650 тисяч. https://www.bbc.com/ukrainian/features-51653714


показник летальності від неускладненого грипу невисокий і становить 0,01—0,2 %, він значно збільшується у разі виникнення хвороби в літніх людей і ослаблених хронічними серцево-судинними й легеневими захворюваннями осіб, а також у вагітних і малих дітей. Нові пандемічні варіанти вірусу грипу мають властивість уражати найбільш молоді верстви населення та спричинити більшу летальність — до 10 %. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF

Недоцінюєте грип.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Почну з цього - ми всі помремо... Коли? Відомо невідомо кому.


Это все понятно. Вы привели смертность от Ковид, ошибаясь в 100 раз (забыв умножить на 100%), а сейчас о чем-то продолжаете рассуждать. Вас не надо было поправлять, или что??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:31

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Пруфи?

Где вы увидели противоречие??? Из 7 млрд людей умирает от гриппа МАКСИМУМ (по вашим же цитатам) 650 тысяч. Это не моя же разве цифра "до 100 человек на 1 млн населения"???


Теперь о 40-млн Украине.
Смертность от гриппа по годам:


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 лип, 2021 16:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Hotab написав:Где вы увидели противоречие?


Так не всі ж 7 млрд. хворіли на грип, а з числа хворівших на 1 млн. 250-650. А то так можемо сказати що від Еболи взагалі близьконульова смертність на 7 млрд. населення.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ой+ написав:Так не всі ж 7 млрд. хворіли на грип,

Я и Ковид , и грипп по одной методе сравнивал:

Количество смертей на 1 млн населения. А не на количество заболевших. Читайте внимательно.
Вы вообще знаете количество болевших на ковидхоть примерно? А на грип?
Потому возьмите смерти от гриппа в любой из годов (даже всякие свиннячие, самые страшные), и возьмите год с ковидом. Например в России или Украине. Или Чехии, или Польше. Сравните смерти и хватит гонять мыло по тазику.

Не нравится в конкретных странах?? Берите в мире.
4 млн ковидных смертей за год активного ковида - это немного больше,чем "250-650 тысяч смертей от гриппа ежегодно"? Или не больше?? А во сколько раз??
А если неофициально? В РФ втрое больше ковидных жмуров, чем они светят. А в Украине - вдвое.
Hotab
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