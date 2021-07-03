Рашиків косить ковід, чим більше відкине копита тим менше буде кому на Донбасі воювати
Новосибирской области проверили инфекционный госпиталь в Кольцово. Стационар клинической районной больницы № 1 работает как инфекционный госпиталь с 23 июня. Он рассчитан на 200 мест и сегодня заполнен практически полностью. Под палаты оборудовали столовые, сестринские, кабинеты реабилитации и физиотерапии, сообщили в миинздраве.
В реанимации из семи человек, тяжёлых, тех, кто находится на ИВЛ, самый старший пациент — 1958 года рождения, то есть ему всего 63 года. А самый молодой — 1992 года рождения, ему 29 лет», — рассказал главный врач медучреждения Сергей Монагаров.
Платять бабло щоб рашики вакцинувались бормотухою.
На Чукотке расширили меры поддержки для вакцинированных от COVID-19 жителей старшего возраста. Теперь выплату в 2 тыс. рублей могут оформить люди и старше 50 лет, сообщает ИА «Чукотка».
В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2899 человек, причём за минувшие сутки их вновь оказалось весьма много — 23 погибших.
Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 74 898 человек (+302 за минувшие сутки).
Госпитализированы 5011 (+174 за минувшие сутки). Выздоровели 70 405 пациентов (+63 за минувшие сутки).
Как сообщало ИА REGNUM, ещё 298 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.
Мруть рашики пачками але не від ковіду
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Иркутск
Очень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация ниже 80. Отправляют бригаду, а бригада ничего не может сделать, потому что больных некуда везти — мест нет».
На России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса — 697 человек за сутки
С начала июня на России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. У большинства заболевших выявили штамм коронавируса дельта. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
Ранее Путин говорил, что вакцинация от коронавируса в России добровольная. После введения обязательной прививки в регионах в Кремле подчеркнули — вакцинация остается добровольной. А отказывающийся от инъекции человек должен просто прекратить работать в сферах, где она обязательна
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