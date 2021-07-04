Додано: Нед 04 лип, 2021 18:00

Рашиків косить ковід, чим більше відкине копита тим менше буде кому на Донбасі воюватиНовосибирской области проверили инфекционный госпиталь в Кольцово. Стационар клинической районной больницы № 1 работает как инфекционный госпиталь с 23 июня. Он рассчитан на 200 мест и сегодня заполнен практически полностью. Под палаты оборудовали столовые, сестринские, кабинеты реабилитации и физиотерапии, сообщили в миинздраве.В реанимации из семи человек, тяжёлых, тех, кто находится на ИВЛ, самый старший пациент — 1958 года рождения, то есть ему всего 63 года. А самый молодой — 1992 года рождения, ему 29 лет», — рассказал главный врач медучреждения Сергей Монагаров.Платять бабло щоб рашики вакцинувались бормотухою.На Чукотке расширили меры поддержки для вакцинированных от COVID-19 жителей старшего возраста. Теперь выплату в 2 тыс. рублей могут оформить люди и старше 50 лет, сообщает ИА «Чукотка».В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2899 человек, причём за минувшие сутки их вновь оказалось весьма много — 23 погибших.Также, судя по данным оперативного штаба на 2 июля 2021 года, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 74 898 человек (+302 за минувшие сутки).Госпитализированы 5011 (+174 за минувшие сутки). Выздоровели 70 405 пациентов (+63 за минувшие сутки).Как сообщало ИА REGNUM,Мруть рашики пачками але не від ковідуВ России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.ИркутскОчень много тяжелых больных, которые реально задыхаются, у которых сатурация ниже 80. Отправляют бригаду, а бригада ничего не может сделать, потому что больных некуда везти — мест нет».На России пятый день подряд зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса — 697 человек за суткиС начала июня на России растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. У большинства заболевших выявили штамм коронавируса дельта. На этом фоне в ряде регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.Ранее Путин говорил, что вакцинация от коронавируса в России добровольная. После введения обязательной прививки в регионах в Кремле подчеркнули —