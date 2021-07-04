RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3346334733483349
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:48

  Faceless написав:Зображення

Их чипировали ещё микроволновками
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:00

Записываемся на бустирование, девочки :)
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14853
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8057 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:30

  Вкладчик1234 написав:Записываемся на бустирование, девочки :)

Рашиків уже почали колоти, добровольно примусово. Ідут і випендрюються, а скільки було криків. :lol:
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9942
З нами з: 18.06.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 684 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3346334733483349
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 754, 755, 756
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7552 1837246
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лип, 2021 14:50
kluychkooleg

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19626)
04.07.2021 23:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.