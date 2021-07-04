Их чипировали ещё микроволновками
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:30
Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53
Ukrainian , для них же Турции с египтами открыли.Рынулась эта орда с криками "Тагил" и взвинтила цены. В крымнаш затопленный не хотят.
Так вот Египет с Турцией их Новичок признаёт.
З.Ы. Новые сутки, Украина:
244 новых заболело/333 госпитализаций. Круть)))
З.Ы.
Хороший недельный темп.
440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 170 108 осіб, 2 дозою — 270 506 осіб.
📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу — 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
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