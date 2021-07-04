Их чипировали ещё микроволновками
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 04 лип, 2021 23:30
Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53
Ukrainian , для них же Турции с египтами открыли.Рынулась эта орда с криками "Тагил" и взвинтила цены. В крымнаш затопленный не хотят.
Так вот Египет с Турцией их Новичок признаёт.
З.Ы. Новые сутки, Украина:
244 новых заболело/333 госпитализаций. Круть)))
З.Ы.
Хороший недельный темп.
440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 170 108 осіб, 2 дозою — 270 506 осіб.
📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу — 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25
Так и ковидом не все болели
И такой вопрос: а не пофиг ли вам, как простому обывателю, 250-650 их или 400-800 (условно говоря)? -- мне для сравнения этих двух вирусов достаточно простого факта: ни одна эпидемия гриппа (со времен испанки) мед-систему не перегружала до полного ступора. А ковид -- вполне с этим справляется...
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19
К слову о вакцинации.
Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.
Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.
Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привела, чтоб посмотрела на этот цирк.
Додано: Пон 05 лип, 2021 11:43
От же ж ти ... красава
Так забезпеч цих клотільд базовим доходом і нехай наймуть за з.п. клотільд х 3 = 1 одиницю молоді, яка з компом на ти.
Цінник на послуги і податки зростуть в два рази - це ж Україна (базовий дохів+нова дорога одиниця+не ефективність+відкати)
А коли живеш в Україні, то не треба сподіватись на послуги світового класу, згадуй, як було в Конго і радій, що маєш синій пашпорт "морячок"
і береги нерви, чого паритись, все рівно всі скоро - туту...
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