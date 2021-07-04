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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3346334733483349 Додано: Нед 04 лип, 2021 22:48 Faceless написав:

Их чипировали ещё микроволновками Их чипировали ещё микроволновками Мизантрóп

Повідомлень: 5931 З нами з: 03.12.14 Подякував: 1089 раз. Подякували: 1112 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лип, 2021 23:00 Записываемся на бустирование, девочки Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14854 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8057 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лип, 2021 23:30 Вкладчик1234 написав: Записываемся на бустирование, девочки Записываемся на бустирование, девочки

Рашиків уже почали колоти, добровольно примусово. Ідут і випендрюються, а скільки було криків. Рашиків уже почали колоти, добровольно примусово. Ідут і випендрюються, а скільки було криків. Ukrainian

Повідомлень: 9942 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53 Ukrainian , для них же Турции с египтами открыли.Рынулась эта орда с криками "Тагил" и взвинтила цены. В крымнаш затопленный не хотят.

Так вот Египет с Турцией их Новичок признаёт.

З.Ы. Новые сутки, Украина:

244 новых заболело/333 госпитализаций. Круть)))





З.Ы.



Хороший недельный темп.



​​440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 170 108 осіб, 2 дозою — 270 506 осіб.



📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу — 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —

850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном). Hotab

Повідомлень: 4055 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25 Ой+ написав: Hotab написав: Где вы увидели противоречие? Где вы увидели противоречие?



Так не всі ж 7 млрд. хворіли на грип, а з числа хворівших на 1 млн. 250-650. А то так можемо сказати що від Еболи взагалі близьконульова смертність на 7 млрд. населення. , а з числа хворівших на 1 млн. 250-650. А то так можемо сказати що від Еболи взагалі близьконульова смертність на 7 млрд. населення.

Так и ковидом не все болели



И такой вопрос: а не пофиг ли вам, как простому обывателю, 250-650 их или 400-800 (условно говоря)? -- мне для сравнения этих двух вирусов достаточно простого факта: ни одна эпидемия гриппа (со времен испанки) мед-систему не перегружала до полного ступора. А ковид -- вполне с этим справляется... Так и ковидом не все болелиИ такой вопрос: а не пофиг ли вам, как простому обывателю, 250-650 их или 400-800 (условно говоря)? -- мне для сравнения этих двух вирусов достаточно простого факта: ни одна эпидемия гриппа (со времен испанки) мед-систему не перегружала до полного ступора. А ковид -- вполне с этим справляется... _hunter Повідомлень: 4511 З нами з: 22.03.15 Подякував: 13 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19 К слову о вакцинации.

Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.

Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.

Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привела, чтоб посмотрела на этот цирк. Hotab

Повідомлень: 4055 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 11:43 Hotab написав: К слову о вакцинации.

Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.

Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.

Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привела, чтоб посмотрела на этот цирк. К слову о вакцинации.Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привела, чтоб посмотрела на этот цирк.

От же ж ти ... красава



Так забезпеч цих клотільд базовим доходом і нехай наймуть за з.п. клотільд х 3 = 1 одиницю молоді, яка з компом на ти.



Цінник на послуги і податки зростуть в два рази - це ж Україна (базовий дохів+нова дорога одиниця+не ефективність+відкати)



А коли живеш в Україні, то не треба сподіватись на послуги світового класу, згадуй, як було в Конго і радій, що маєш синій пашпорт "морячок"

і береги нерви, чого паритись, все рівно всі скоро - туту... От же ж ти ... красаваТак забезпеч цих клотільд базовим доходом і нехай наймуть за з.п. клотільд х 3 = 1 одиницю молоді, яка з компом на ти.Цінник на послуги і податки зростуть в два рази - це ж Україна (базовий дохів+нова дорога одиниця+не ефективність+відкати)А коли живеш в Україні, то не треба сподіватись на послуги світового класу, згадуй, як було в Конго і радій, що маєш синій пашпорт "морячок"і береги нерви, чого паритись, все рівно всі скоро - туту... change_pm Повідомлень: 4130 З нами з: 03.02.16 Подякував: 105 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3346334733483349 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7553 1837925

ЛОБ Пон 05 лип, 2021 10:02