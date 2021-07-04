Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19

К слову о вакцинации.

Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.

Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.

Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привел, чтоб посмотрела на этот цирк.