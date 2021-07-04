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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3347334833493350>
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 22:48

  Faceless написав:Зображення

Их чипировали ещё микроволновками
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:00

Записываемся на бустирование, девочки :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:30

  Вкладчик1234 написав:Записываемся на бустирование, девочки :)

Рашиків уже почали колоти, добровольно примусово. Ідут і випендрюються, а скільки було криків. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 07:53

Ukrainian , для них же Турции с египтами открыли.Рынулась эта орда с криками "Тагил" и взвинтила цены. В крымнаш затопленный не хотят.
Так вот Египет с Турцией их Новичок признаёт.
З.Ы. Новые сутки, Украина:
244 новых заболело/333 госпитализаций. Круть)))


З.Ы.

Хороший недельный темп.

​​440 614 осіб щеплено проти COVID-19 за тиждень (з 28 червня до 4 липня 2021 року) в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 170 108 осіб, 2 дозою — 270 506 осіб.

📍Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 2 925 380. З них отримали 1 дозу — 2 074 986 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) —
850 394 особи (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:25

  Ой+ написав:
  Hotab написав:Где вы увидели противоречие?


Так не всі ж 7 млрд. хворіли на грип, а з числа хворівших на 1 млн. 250-650. А то так можемо сказати що від Еболи взагалі близьконульова смертність на 7 млрд. населення.

Так и ковидом не все болели :lol:

И такой вопрос: а не пофиг ли вам, как простому обывателю, 250-650 их или 400-800 (условно говоря)? -- мне для сравнения этих двух вирусов достаточно простого факта: ни одна эпидемия гриппа (со времен испанки) мед-систему не перегружала до полного ступора. А ковид -- вполне с этим справляется...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:19

К слову о вакцинации.
Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.
Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.
Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привел, чтоб посмотрела на этот цирк.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лип, 2021 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  change_pm написав:Так забезпеч цих клотільд базовим доходом

Они втроём даже три свои минималка не отрабатывают.
И да, девочка 23-25лет секретарь работала как электровеник. Сразу было видно живость ума, сообразительность. Вряд ли она получает в разы больше.

  change_pm написав:"морячок"

А? Что?

  change_pm написав: все рівно всі скоро - туту...

Я с тобой туда не собираюсь.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:35

  wild.tomcat написав:
може причина набагато банальніща - може ви трохи (або не зовсім трохи) поправилися в порівняні з тим, коли вам було 20, і от терморегуляція організму працює трохи інакше. :D


Так, з вагою є нюанс.
Тут Ви вгадали.
У 20 років маючи зріст 167см важив 60 кіло
Зараз важу вже 70.
Поправився однозначно :mrgreen:


Про терморегуляцію не скажу, бо поняття не маю.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

У нас за сутки уже 374 новых кейсов из которых 35 в тяжёлом состоянии. Заболевают штамомм Дельта уже те, кто были вакцинированы Pfizer. https://www.newsru.co.il/health/04jul20 ... a_114.html

Так что в Турции скоро начнётся ... :|
Востаннє редагувалось roberto dark в Пон 05 лип, 2021 12:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была.

Делались уколы в разных пунктах вакцинации. Еще первый укол был после 2х часов ожидания в прохладе, а второй - после немалой ходьбы на солнце.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 05 лип, 2021 12:44, всього редагувалось 1 раз.
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