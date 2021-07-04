Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:44
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48
Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.
Можно зайти
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
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