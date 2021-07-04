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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3347334833493350
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:44

  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.

Можно зайти СЮДАи увидеть, что вообще никто не записывается на вакцинацию и значит "недоюзанной" баночки с вакциной придется долго ждать... но если уметь крутиться - все возможно, не спорю.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://detaly.co.il/glava-voz-indijski ... lyayutsya/. Украину к счастью пока ещё не зацепило.
roberto dark
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