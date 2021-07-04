Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31

Hotab написав: change_pm , а мне нравится ежедневная стата:

сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций.

Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад.

Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.



....,...заболело......госпитализации... хотели попить чайку с малиной дома

27.06.21.....450............529 = 79

28.06.21. ...285.…..........384 = 99

29.06.21.....182…............322 = 140

30.06.21......633...…........360

1.07.21..,.....705............464

02.07.21......696..............439

03.07.21.......705....…...... 420

04.07.21........377............460



Итог:..........4033............3378



У нас выявляют только тех, кто уже не смог лечиться дома и пора в стационар??? , а мне нравится ежедневная стата:сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций.Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад.Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.....,...заболело......госпитализации...27.06.21.....450............529 =28.06.21. ...285.…..........384 =29.06.21.....182…............322 =30.06.21......633...…........3601.07.21..,.....705............46402.07.21......696..............43903.07.21.......705....…...... 42004.07.21........377............460Итог:..........4033............3378У нас выявляют только тех, кто уже не смог лечиться дома и пора в стационар???

а вам не приходило в голову что ~99,99% переболевших просто даже не заметили того что переболели (чихнули два раза ) не предали этому значения и не стали обращаться за тестами ?А вот те кто болеет тяжело ( или хотят отлинять от работы) они идут за тестами и вот уже среди тяжело больных ( температура, симптомы) госпитализировать приходиться не всех . По этому меня эта статистика тоже радует наконец-то перестали делать тесты кому попало на каждый чих, а тестировать только реально тяжело больных. Иначе было забавно смотреть как 500 метров очереди на бесплатный ПЦР два часа стоит параллельно обсуждая рабочие вопросы по телефону и после ПЦР сразу на рабочее место ( как и я тогда) . ИМХО Тем кто может ходить и дышать сам при этом имея температуру до 38-39 ПЦР делать не надо - это же не лечебная процедура.но это никак не связано с необходимостью ПЦР , болеешь - сиди дома.