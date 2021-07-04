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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3348334933503351>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:44

  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.

Можно зайти СЮДАи увидеть, что вообще никто не записывается на вакцинацию и значит "недоюзанной" баночки с вакциной придется долго ждать... но если уметь крутиться - все возможно, не спорю.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 12:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://detaly.co.il/glava-voz-indijski ... lyayutsya/. Украину к счастью пока ещё не зацепило.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31

  Hotab написав:change_pm , а мне нравится ежедневная стата:
сегодня 377 новых, но 460 госпитализаций.
Оно то ясно , что среди госпитализированных есть те, кто заболел несколько дней назад.
Но каждый день какие-то дикие соотношения. Ведь тяжёлых должно быть не более 20-30% от всех заболевших.

....,...заболело......госпитализации... хотели попить чайку с малиной дома
27.06.21.....450............529 = 79
28.06.21. ...285.…..........384 = 99
29.06.21.....182…............322 = 140
30.06.21......633...…........360
1.07.21..,.....705............464
02.07.21......696..............439
03.07.21.......705....…...... 420
04.07.21........377............460

Итог:..........4033............3378

У нас выявляют только тех, кто уже не смог лечиться дома и пора в стационар???

а вам не приходило в голову что ~99,99% переболевших просто даже не заметили того что переболели (чихнули два раза ) не предали этому значения и не стали обращаться за тестами ?
А вот те кто болеет тяжело ( или хотят отлинять от работы) они идут за тестами и вот уже среди тяжело больных ( температура, симптомы) госпитализировать приходиться не всех . По этому меня эта статистика тоже радует наконец-то перестали делать тесты кому попало на каждый чих, а тестировать только реально тяжело больных. Иначе было забавно смотреть как 500 метров очереди на бесплатный ПЦР два часа стоит параллельно обсуждая рабочие вопросы по телефону и после ПЦР сразу на рабочее место ( как и я тогда) . ИМХО Тем кто может ходить и дышать сам при этом имея температуру до 38-39 ПЦР делать не надо - это же не лечебная процедура.
Я за то что бы больные любым ОРЗ сидели дома и не ходили на работу но это никак не связано с необходимостью ПЦР , болеешь - сиди дома.
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:45

  Faceless написав:Зображення

кхм ... всех с\г животных которые идут на убой и не только чипируют ( ну хорошо курей не) но всех крупных да ... а че с них ? только мясо Зачем их чипируют , это ж дорого ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:49

yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам! :D
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лип, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:50

  Hotab написав:К слову о вакцинации.
Ее темпы могли бы быть в разы больше, будь в больничках расторопнее персонал.
Печерская (на м. Дружбы Народов) больничка (или диагност.поликлиника, хз) . Подан туда на вакцинацию. У кабинета 10 человек. В кабинете (в нем,кстати не колют,а лишь в базу заносят... колют в соседнем по 30 секунд на человека) сидит 3 клотильды неопределенного возраста, которые 1 пальцем по клавиатуре умеют. И на мониторе долго ищут необходимую закладку в рабочей программе. При этом одна это делает, а две других просто чешут языком и отвлекают. Реально на 1 человека тратят 10-15 минут. И это вторая вакцинация,то есть люди в базе (helsi.me, или там другая, хз) уже всюду есть. Их надо просто найти, и поставить отметку там о второй дозе.
Я их там разрывал на куски с такой работой. Уже и молодую девочку секретаря главврача к ним привел, чтоб посмотрела на этот цирк.
поздравляю вас внесли в базу . А можно вакцинироваться без этого кабинета ? ( без регистрации ) ? НЕТ ? хм...это вызывает вопросы . Смотрим - Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 в нужный момент будет проще найти уже есть список на убой например с помощью третей или четвертой дозы :wink: тут главное явиться сразу же как вызовут ! Вам как по полочках в кино выложили , а вы дальше не верите :( Вам про Голобородько показывали ? вы не верили ... а зря , а эти блокбастеры не хуже Голобородька слуги народа и бюджет выше.
Еще пересмотрите Га́ттака» (англ. Gattaca) 1997 - это то что ждет всех кто не захочет дозу
Востаннє редагувалось yama в Пон 05 лип, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:54

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  yama написав:А можно вакцинироваться без этого кабинета ? ( без регистрации ) ?


А как защититься от того, что какой-нибудь невменяемый (душевнобольной) будет через день ходить в выставковый центр колоться. Сдохнет, а Яма будет визжать: " люди мрут от вакцины!"
Ну и кроме того, а как давать бумаги,что чел дважды ширнулся?
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:02

  Hotab написав:
  yama написав:А можно вакцинироваться без этого кабинета ? ( без регистрации ) ?


А как защититься от того, что какой-нибудь невменяемый (душевнобольной) будет через день ходить в выставковый центр колоться. Сдохнет, а Яма будет визжать: " люди мрут от вакцины!"
Ну и кроме того, а как давать бумаги,что чел дважды ширнулся?

я все жду когда у вас гонорара кончиться и вы закончите визжать о том как все страшно ! В тему о ковид как на работу :) .
Я вам открою большой секрет , где-то в сентябре-октябре с началом отопительного сезона , а может даже раньше нас ждет максимальный всплеск выше чем прошлая волна .
Если вакцинка хорошая то и через день можно колоться, не сдохнет пока команда вводить что-то что бы дохнуть начали не придет сверху :wink:
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:11

  Hotab написав:
  Ukrainian написав:Рашиків косить ковід, чим більше відкине копита тим менше буде кому на Донбасі

Непонятно, почему. Что за цикличность. Да и Москву с Питером уже повыкосило зимой. Заодно природным способом провакцинировав.

"Интересную мысль" услышал воочию от мацквичей "средней руки":
- Что "Спутник", что "Файзер", что китайское, индийское,... - это действия мирового правительства, по сокращению населения.
- Пусть колються сами.

При чём это воочию "мысли в слух" от большинства.
Kudrjavuy
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