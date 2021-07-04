Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
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Додано: Пон 05 лип, 2021 12:44
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:48
Я бы выбрал второй дозой Пфайзер, но Василий с гарячей линии мертвым голосом сказал, что такого пока не делают, а вымутить Пфайзер в поликлинике я не решился пытаться. Хотя согласен, что надо было бы.
Можно зайти
Додано: Пон 05 лип, 2021 12:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:31
а вам не приходило в голову что ~99,99% переболевших просто даже не заметили того что переболели (чихнули два раза ) не предали этому значения и не стали обращаться за тестами ?
А вот те кто болеет тяжело ( или хотят отлинять от работы) они идут за тестами и вот уже среди тяжело больных ( температура, симптомы) госпитализировать приходиться не всех . По этому меня эта статистика тоже радует наконец-то перестали делать тесты кому попало на каждый чих, а тестировать только реально тяжело больных. Иначе было забавно смотреть как 500 метров очереди на бесплатный ПЦР два часа стоит параллельно обсуждая рабочие вопросы по телефону и после ПЦР сразу на рабочее место ( как и я тогда) . ИМХО Тем кто может ходить и дышать сам при этом имея температуру до 38-39 ПЦР делать не надо - это же не лечебная процедура.
Я за то что бы больные любым ОРЗ сидели дома и не ходили на работу но это никак не связано с необходимостью ПЦР , болеешь - сиди дома.
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:45
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:49
yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лип, 2021 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:50
поздравляю вас внесли в базу . А можно вакцинироваться без этого кабинета ? ( без регистрации ) ? НЕТ ? хм...это вызывает вопросы . Смотрим - Эволюция Борна (англ. The Bourne Legacy) 2012 в нужный момент будет проще найти уже есть список на убой например с помощью третей или четвертой дозы тут главное явиться сразу же как вызовут ! Вам как по полочках в кино выложили , а вы дальше не верите Вам про Голобородько показывали ? вы не верили ... а зря , а эти блокбастеры не хуже Голобородька слуги народа и бюджет выше.
Еще пересмотрите Га́ттака» (англ. Gattaca) 1997 - это то что ждет всех кто не захочет дозу
Востаннє редагувалось yama в Пон 05 лип, 2021 13:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 05 лип, 2021 13:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А как защититься от того, что какой-нибудь невменяемый (душевнобольной) будет через день ходить в выставковый центр колоться. Сдохнет, а Яма будет визжать: " люди мрут от вакцины!"
Ну и кроме того, а как давать бумаги,что чел дважды ширнулся?
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:02
я все жду когда у вас гонорара кончиться и вы закончите визжать о том как все страшно ! В тему о ковид как на работу .
Я вам открою большой секрет , где-то в сентябре-октябре с началом отопительного сезона , а может даже раньше нас ждет максимальный всплеск выше чем прошлая волна .
Если вакцинка хорошая то и через день можно колоться, не сдохнет пока команда вводить что-то что бы дохнуть начали не придет сверху
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:11
"Интересную мысль" услышал воочию от мацквичей "средней руки":
- Что "Спутник", что "Файзер", что китайское, индийское,... - это действия мирового правительства, по сокращению населения.
- Пусть колються сами.
При чём это воочию "мысли в слух" от большинства.
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