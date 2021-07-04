Hotab написав:yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже. Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам!
Из-за ковид-пропаганды про другие болезни забыли. Вот люди не получают помощь от других болезней, и мрут от чего попало. "Жертвы ковида" в каком-то смысле
Kudrjavuy написав:Здесь Вы не правы и очень сильно.
Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??
Kudrjavuy написав:Здесь Вы не правы и очень сильно.
Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??
Вы, даже не имеете малейшего представления, о вопросе затронутом Вами! Там, уже "заминировано" - на десятки поколений. Поэтому, каждый, кто может - вынужден бежать за пределы Украины лечиться. В ту же Белоруссию, Москву, Италию, Австрию, Чехию, Польшу, Германию, Италию, .... - Хочешь жить? - Беги! Нет возможности? - https://www.dsnews.ua/society/v-sumskoy ... 2019065900 При чём это пример целой системы, а не единичный случай! И официально это крышуется всеми институтами Государственной власти Украины во главе с https://minjust.gov.ua/