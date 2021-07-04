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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3348334933503351
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14

  Hotab написав:yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам! :D

Из-за ковид-пропаганды про другие болезни забыли. Вот люди не получают помощь от других болезней, и мрут от чего попало. "Жертвы ковида" в каком-то смысле
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:33

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Kudrjavuy написав:Здесь Вы не правы и очень сильно.


Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:49

  Hotab написав:
  Kudrjavuy написав:Здесь Вы не правы и очень сильно.


Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??

Вы, даже не имеете малейшего представления, о вопросе затронутом Вами!
Там, уже "заминировано" - на десятки поколений.
Поэтому, каждый, кто может - вынужден бежать за пределы Украины лечиться.
В ту же Белоруссию, Москву, Италию, Австрию, Чехию, Польшу, Германию, Италию, ....
- Хочешь жить?
- Беги!
Нет возможности? - https://www.dsnews.ua/society/v-sumskoy ... 2019065900
При чём это пример целой системы, а не единичный случай!
И официально это крышуется всеми институтами Государственной власти Украины во главе с https://minjust.gov.ua/
Kudrjavuy
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