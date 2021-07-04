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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14
Hotab написав:yama
, шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут
. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам!
Из-за ковид-пропаганды про другие болезни забыли. Вот люди не получают помощь от других болезней, и мрут от чего попало. "Жертвы ковида" в каком-то смысле
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:18
Вкладчик1234 написав:
Вот люди не получают помощь от других болезней,
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:33
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Вот люди не получают помощь от других болезней,
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".
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Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44
Kudrjavuy написав:
Здесь Вы не правы и очень сильно.
Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:09
roberto dark написав: Slx написав:
Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.
Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:14
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Вот люди не получают помощь от других болезней,
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
В РФ плановая операция стала не возможна без полной вакцинации, гос.служащих разрешено увольнять за отказ ))) он о своем родном )))
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:19
stm написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Вот люди не получают помощь от других болезней,
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
В РФ плановая операция стала не возможна без полной вакцинации, гос.служащих разрешено увольнять за отказ ))) он о своем родном )))
коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:21
Ваши оправдания, коронобесы:
По данным опроса «Левады» противники Путина чаще отказываются прививаться, чем его сторонники
Те, кто одобряет деятельность Путина: 31% готовы привиться, 45% - не готовы, 22% уже привились
Те, кто не одобряет деятельность Путина: 14% готовы привиться, 71% - не готовы, 14% уже привились
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:22
Вкладчик1234 написав:
коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?
В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны
А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна
мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:25
Вкладчик1234 написав:
Ваши оправдания, коронобесы:
По данным опроса «Левады» противники Путина чаще отказываются прививаться, чем его сторонники
Те, кто одобряет деятельность Путина: 31% готовы привиться, 45% - не готовы, 22% уже привились
Те, кто не одобряет деятельность Путина: 14% готовы привиться, 71% - не готовы, 14% уже привились
Ржу ))) 100% поддержка обнулившегося трещит по швам )))))))) 71% против )))))))
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