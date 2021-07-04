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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3349335033513352>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:14

  Hotab написав:yama , шикарно. Я не против такого подхода тоже.
Мой посыл: не надо здесь рассказывать о цифрах переболевших, сравнивать ихс гриппозными, триперными и сифилитическими. Эти цифры, как и цифры официальной смертности от Ковид,никакой инфо не несут. И потому я в который раз говорю: интересно лишь, как изменилось здоровье, смертность, продолжительность жизни в условиях Ковид, за этот годик. И здесь одним из главных показателей есть "избыточная смертность". Та-дам! :D

Из-за ковид-пропаганды про другие болезни забыли. Вот люди не получают помощь от других болезней, и мрут от чего попало. "Жертвы ковида" в каком-то смысле
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:33

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Kudrjavuy написав:Здесь Вы не правы и очень сильно.


Чехия до НГ терпеливо не вводила никаких ограничений, народ умирал всю осень и немного зимы как мухи (в один из месяцев +70% от обычной смертности) . Какую помощь " от других болезней" они недополучали??
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:09

  roberto dark написав:
  Slx написав:Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.


Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка :roll:

По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно ;)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:14

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

В РФ плановая операция стала не возможна без полной вакцинации, гос.служащих разрешено увольнять за отказ ))) он о своем родном )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:19

  stm написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

В РФ плановая операция стала не возможна без полной вакцинации, гос.служащих разрешено увольнять за отказ ))) он о своем родном )))

коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? :)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:21

Ваши оправдания, коронобесы:


По данным опроса «Левады» противники Путина чаще отказываются прививаться, чем его сторонники

Те, кто одобряет деятельность Путина: 31% готовы привиться, 45% - не готовы, 22% уже привились

Те, кто не одобряет деятельность Путина: 14% готовы привиться, 71% - не готовы, 14% уже привились
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:22

  Вкладчик1234 написав:коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? :)

В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны ;) А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна ;) мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:25

  Вкладчик1234 написав:Ваши оправдания, коронобесы:


По данным опроса «Левады» противники Путина чаще отказываются прививаться, чем его сторонники

Те, кто одобряет деятельность Путина: 31% готовы привиться, 45% - не готовы, 22% уже привились

Те, кто не одобряет деятельность Путина: 14% готовы привиться, 71% - не готовы, 14% уже привились

Ржу ))) 100% поддержка обнулившегося трещит по швам )))))))) 71% против )))))))
stm
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