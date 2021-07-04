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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3349335033513352 Додано: Пон 05 лип, 2021 15:25 stm написав: Вкладчик1234 написав: коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?

В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))

Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу. В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграныА в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательнамед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.

Сказали бы проще: "это другое" Сказали бы проще: "это другое" Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14871 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8059 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:27 Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234 написав: коронобесы хотят чтоб так было по всему миру? коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?

В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))

Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу. В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграныА в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательнамед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.

Сказали бы проще: "это другое" Сказали бы проще: "это другое"

Вы и сами в курсе, что отказ от плановой операции без вакцинации - это бред. Но на то РФ и РФ. Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство )))))) Вы и сами в курсе, что отказ от плановой операции без вакцинации - это бред. Но на то РФ и РФ. Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство )))))) stm

Повідомлень: 2842 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34 Kudrjavuy написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав: Вот люди не получают помощь от других болезней, Вот люди не получают помощь от других болезней,

Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает? Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?

Здесь Вы не правы и очень сильно.

Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач". Здесь Вы не правы и очень сильно.Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".

Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция))) Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция))) Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 лип, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4061 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1297 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34 stm написав: Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство )))))) Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))

Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.

И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)

Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках) Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках) Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14871 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8059 раз. Подякували: 3899 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:42 Вкладчик1234 написав: stm написав: Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство )))))) Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))

Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.

И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)

Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках) Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках)

Дело в цифрах, Вкладчик. И тут жопа, особенно бриты и израильтяне не мрут... А РФ просто убойными темпами по второму кругу...

И вот трещит и ролик change_pm где население не сокращается в РФ и Китае, а США и западная Европа просто по -30% в год. А оно вон как в жизни, совсем не как в роликах по ютюбу... Дело в цифрах, Вкладчик. И тут жопа, особенно бриты и израильтяне не мрут... А РФ просто убойными темпами по второму кругу...И вот трещит и ролик change_pm где население не сокращается в РФ и Китае, а США и западная Европа просто по -30% в год. А оно вон как в жизни, совсем не как в роликах по ютюбу... stm

Повідомлень: 2842 З нами з: 04.03.15 Подякував: 69 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54 stm написав: roberto dark написав: Slx написав: Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.

Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации. Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.



Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка

По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно

Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? ) Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? ) tumos Повідомлень: 1747 З нами з: 12.03.09 Подякував: 17 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 16:09 Schmit

Повідомлень: 2249 З нами з: 08.09.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3349335033513352 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 05 лип, 2021 10:02