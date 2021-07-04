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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 05 лип, 2021 15:25
stm написав: Вкладчик1234 написав:
коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?
В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны
А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна
мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.
Сказали бы проще: "это другое"
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:27
Вкладчик1234 написав: stm написав: Вкладчик1234 написав:
коронобесы хотят чтоб так было по всему миру?
В Италии вон иск антивакцинаторы мед.работники подали. За мной никто не гоняется. Основные баталии об обязательной вакцинации проиграны
А в РФ устрашают ЕС и делают сами то страшное обязательным )))
Грин паспорт даётся переболевшему тоже, действует 180 дней от положительного теста. Вакцинация желательна, но не обязательна
мед.помощь оказывается. Называется почувствуй разницу.
Сказали бы проще: "это другое"
Вы и сами в курсе, что отказ от плановой операции без вакцинации - это бред. Но на то РФ и РФ. Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34
Kudrjavuy написав: Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
Вот люди не получают помощь от других болезней,
Каким образом они не получают эту помощь?? Все всюду работает. И государственные клиники,и частные,и стоматологи, и салоны красоты. Кто где чего не получает?
Здесь Вы не правы и очень сильно.
Не понимая сути сказанного не рекомендую разгонять "срач".
Тут такая история....Мне 90% слов в ваших текстах не удается собрать в предложения. Можете мне даже не отвечать, я все равно не вникаю в ваш поток сознания. Я только понял, что вы очень патриотичный. Но это ведь не индульгенция)))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 05 лип, 2021 15:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:34
stm написав:
Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))
Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.
И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)
Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках)
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Вкладчик1234
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:42
Вкладчик1234 написав: stm написав:
Кстати, 2 из 2 знакомых мне привитых Спутником (Луганск, Керч) заболели Короной. Воистину волшебство ))))))
Совсем другое, когда заболевают после 1-2 "идеологически-верных" уколов.
И совершенно случайно в США уже планируют колоть 3 "бустер" (я около полуночи выкладывал, если короно-цензура не удалила)
Если что, подождём, когда "об этом уже можно будет говорить" (на "идеологически-верных" источниках)
Дело в цифрах, Вкладчик. И тут жопа, особенно бриты и израильтяне не мрут... А РФ просто убойными темпами по второму кругу...
И вот трещит и ролик change_pm где население не сокращается в РФ и Китае, а США и западная Европа просто по -30% в год. А оно вон как в жизни, совсем не как в роликах по ютюбу...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 15:54
stm написав: roberto dark написав: Slx написав:
Первая доза Коронавака была болючей в плечо, будто водку вкололи. Потом еще 1 день болело и ночями не ложился на руку.
Вторая доза какая-то совсем безболезненная была. Делались уколы в разных пунктах вакцинации.
Короновак от Дельты по некоторым версиям вирусологов, что мертвому припарка
По поводу как мёртвому припарка. Китай и Индия имеют общую границу. Поэтому родственные связи и всё такое их бы Дельта накрыла как Ухань, а такого пока не видно
Общую границу имеют. Это факт. Крайний по времени пограничный конфликт из других был в 2020 году. Может быть действительно тусуются друг к другу ? )
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Додано: Пон 05 лип, 2021 16:09
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